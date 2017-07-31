С середины августа в Твери в продажу поступят браслеты и брелоки «Иволга»

Электронная карта оплаты проезда «Иволга» расширяет свои возможности. На этой неделе началось тестирование новых видов абонементов – на 1 или 7 дней.

Вместе с числом пользователей карт "Иволга" растёт и количество точек продаж. За прошлую неделю количество киосков, оборудованных системой для пополнения и продажи электронных карт, достигло 35. Планируется, что к концу этой недели их будет уже 58. На данный момент карты продаются в киосках. Там, где установлено специальное оборудование, расклеены объявления и информационные памятки по использованию «Иволги». Кроме того, купить или обменять пустую карту на новую можно в транспорте.

Также среди нововведений – появление абонементов на 1 и 7 дней. Сейчас уже началось их тестирование, поступление в продажу запланировано на конец недели.

– Все новые возможности требуют тщательной проработки программного обеспечения, – рассказал директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычёв. – Поэтому, конечно, за один день внедрить все возможности карты невозможно. Однако мы работаем над тем, чтобы «Иволга» стала мак-симально удобной для наших пассажиров.

Речь идёт, в том числе, и о функции пополнения карты он-лайн – многие особенно ждут именно её. Эта функция обязательно появится в ближайшее время после необходимой корректировки программного обеспечения.

Также среди новинок – поступление в продажу с середины августа браслетов и брелоков «Иволга». Их появление особенно актуально в преддверии начала учебного года, ведь «Иволгу» потенциально можно использовать как электронный ключ при входе в школу – после установки необходимого оборудования, а брелок и браслет ребёнок не потеряет и не забудет.

Все нововведения в работе электронной карты в частности и транспортного предприятия в целом руководство МУП «ПАТП-1» обсуждает с жителями. Тверитяне могут поделиться своими предложениями и задать вопросы по телефону горячей линии 89301609434. Кроме того, регулярно организуются встречи с горожанами по теме пассажирских перевозок. Все конструктивные предложения учитываются в работе МУП «ПАТП-1», сообщает Управление информации администрации города Твери