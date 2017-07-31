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С середины августа в Твери в продажу поступят браслеты и брелоки «Иволга»

С середины августа в Твери в продажу поступят браслеты и брелоки «Иволга» - ТИА
31 Июля 2017 19:28
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Фоторепортаж

Электронная карта оплаты проезда «Иволга» расширяет свои возможности. На этой неделе началось тестирование новых видов абонементов – на 1 или 7 дней.

Вместе с числом пользователей карт "Иволга" растёт и количество точек продаж. За прошлую неделю количество киосков, оборудованных системой для пополнения и продажи электронных карт, достигло 35. Планируется, что к концу этой недели их будет уже 58. На данный момент карты продаются в киосках. Там, где установлено специальное оборудование, расклеены объявления и информационные памятки по использованию «Иволги». Кроме того, купить или обменять пустую карту на новую можно в транспорте.

Также среди нововведений – появление абонементов на 1 и 7 дней. Сейчас уже началось их тестирование, поступление в продажу запланировано на конец недели.

– Все новые возможности требуют тщательной проработки программного обеспечения, – рассказал директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычёв. – Поэтому, конечно, за один день внедрить все возможности карты невозможно. Однако мы работаем над тем, чтобы «Иволга» стала мак-симально удобной для наших пассажиров.  

Речь идёт, в том числе, и о функции пополнения карты он-лайн – многие особенно ждут именно её. Эта функция обязательно появится в ближайшее время после необходимой корректировки программного обеспечения.

Также среди новинок – поступление в продажу с середины августа браслетов и брелоков «Иволга». Их появление особенно актуально в преддверии начала учебного года, ведь «Иволгу» потенциально можно использовать как электронный ключ при входе в школу – после установки необходимого оборудования, а брелок и браслет ребёнок не потеряет и не забудет.

Все нововведения в работе электронной карты в частности и транспортного предприятия в целом руководство МУП «ПАТП-1» обсуждает с жителями. Тверитяне могут поделиться своими предложениями и задать вопросы по телефону горячей линии 89301609434. Кроме того, регулярно организуются встречи с горожанами по теме пассажирских перевозок. Все конструктивные предложения учитываются в работе МУП «ПАТП-1», сообщает Управление информации администрации города Твери

 

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Метки: карыт "Иволга" браслеты и брелоки «Иволга»
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Комментарии (6)

  • MikeH 
    Хоть ссы в глаза, все божья роса. (с) 
"Вместе с числом пользователей карт "Иволга" растёт и количество точек продаж. За прошлую неделю количество киосков, оборудованных системой для пополнения и продажи электронных карт, достигло 35. Планируется, что к концу этой недели их будет уже 58. На данный момент карты продаются в киосках. Там, где установлено специальное оборудование, расклеены объявления и информационные памятки по использованию «Иволги». Кроме того, купить или обменять пустую карту на новую можно в транспорте."

Чтобы жители пользовались картой - она должна продаваться в каждой подворотне, а любой кондуктор, разбуженный в три часа ночи, должен сначала рассказывать все об этой карте, а уже потом вспоминать кто он и как его зовут. 
Но это могло бы быть в другой, нормальной Твери, а не в этом печальном подобии нормального города.
    31.07.2017 20:42
    0 | 3

  • MikeH 
    "Итак, LIVE-квест №1. Проверка тверского ОТ. 

Цель: добраться до площади Конституции из центра города и обратно, используя только общественный транспорт. Автомобиля нет. Маршруткой пользоваться нельзя. Можно пешком, если делать нечего. Время не ограничено, но чем больше его затрачено, тем хуже результат квеста.

Время начала: 30 июля, воскресенье, 13.20, улица Трехсвятская.

13.20. Начинаем с остановки "Библиотека имени Герцена", так как там, если верить Яндексу, продают транспортную карту. Приобретаем карту, кидаем на нее 50 р. (дневной безлимит на поездки). 

Тут же подворачивается трамвай №5 (зачем уточнять маршрут? Он один). Выясняется, правда, что он идет в парк (судя по жалобам мужика на остановке, уже второй подряд, и это в 13.30), но так как ждать следующий долго, садимся.

13.30. Едем за Волгу, транспортная карта сработала, дав отсчет дневному безлимиту поездок. Кондуктора нет, Ситик уже изрядно пошарпанный. Путь через Тверской проспект бесконечно долог, так как поворачивающие налево авто постоянно занимают пути.

13.50. На остановке "Улица Благоева" трамвай уходит на Соминку, а нам туда не надо. Сходим и мокнем под дождем (навеса на остановке нет) до первого попавшегося ОТ. Им становится автобус №41.

13.55. На автобусе №41 продолжается путь в сторону вагонзавода. Внезапно оказывается, что транспортная карта не срабатывает ни на одном из валидаторов. Кондуктор добрый, сообщает, что карты не работают на пересадку ни у кого, но 20 рублей за проезд все равно берет.

14.05. Мы на остановке "Вагоностроительный завод", вслед ни одного трамвая. Чекпоинт достигнут, время путешествия в одну сторону составило 35 минут. Есть время сгонять в Магнит и купить там чего-нибудь.

14.15. На остановку "Вагоностроительный завод" подходит Татра. Садимся. Транспортная карта... Срабатывает, как ни странно. Считалось ли это как отдельная поездка, или же в течение 45 минут как пересадка, неясно (впрочем, у нас же дневной тариф, имеет ли это значение?). Отмечаем, что от Оборонной до Заставы пути в отвратительном состоянии.

14.35. Мы вновь на остановке "Библиотека им. Герцена". Финиш-чекпоинт.

Прохождение квеста заняло 75 минут. Безусловно, это очень долго, особенно если учитывать, что сегодня воскресенье и загруженность дорог минимальная. Однозначно быстрее, чем пешком, но и только.

Транспортная карта "Иволга" работает плохо. Пополнить ее можно в киосках и в каких-то терминалах, которые никто не видел. Проверить баланс нельзя - онлайн-пополнение доступно на сайте с понятным доменом асоптст.ру, но на самом деле недоступно, так как в разработке. Пересадки не работают.

Вот так попутно мы затестили наш ОТ и новые транспортные карты. "

Источник https://vk.com/wall-67475093_5689
    31.07.2017 20:47
    0 | 4

    • russs 
      !
      Прикрепленные изображения:
      31.07.2017 20:58
      0 | 2

  • RSERG 
    А не хрена мне эта  карта если в затверече ОТ не ходит. Был единственный автобус 35 и тот не ходит, по крайне мере утром его нет.
    31.07.2017 21:38
    0 | 3

    • MikeH 
      А вам не пофиг? Администрация отчиталась, остальное - не важно!
      31.07.2017 22:05
      0 | 1

  • hell 
    И мне не нужно, и всей моей семье, моим знакомым всесте с собаками и кошками... а если бабулькам- дедулькам нужно было бы, - вы им выдайте, научите и протестите, даже и за их деньги... моя мама( 69 лет) до сих пор СМС на телефоне с трудом, а заплатить в терминале за мобилу до сих пор боится, хотя учила не раз... и кому эти электронки сдались, я стесняюсь спросить?!
    31.07.2017 22:30
    0 | 1
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