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В Твери на перекресте проспект Победы и Волоколамский проспект рельсы закатали в асфальт

В Твери на перекресте проспект Победы и Волоколамский проспект рельсы закатали в асфальт - ТИА
31 Июля 2017 16:22
Автор:

Фоторепортаж

Дорожные работы велись с утра 31 июля. Рабочие в асфальт закатали рельсы на перекрестке проспект Победы и Волоколамский проспект.

Сделано это для удобства автовладельцев. За годы дорожное покрытие между рельсами сильно износилось, образовались ямы. А потому водителям приходилось нелегко, чтобы преодолеть этот участок.

 - Волоколамский проспект – одна из наиболее загруженных магистралей города. В соответствии с рекомендациями ГИБДД и в целях повышения пропускной способности дороги было принято решение об асфальтировании участка неэксплуатируемого рельсового пути на пересечении с проспектом Победы. Работы были произведены МУП «ЖЭК» 31 июля, - сообщает администрация Твери.

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Метки: закатали рельсы в асфальт положили асфальт дороги твери асфальт в твери
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Комментарии (13)

  • kudimov 
    Дело хорошее, только надо и рельсы демонтировать, Москва поможет. 
Закатайте еще на Терешковой пожалуйста.
    31.07.2017 16:29
    0 | 14

    • TVERSKOY_SK 
      +1
      31.07.2017 16:41
      1 | 3

  • TVERSKOY_SK 
    Отличная новость для жителей нашего города.
    31.07.2017 16:41
    1 | 3

  • Vodnik-76 
    Если Собянин непонятно с какой целью помогает ремонтировать дороги, может, он лучше даст денег на ремонт трамвайных путей и на развитие сети? Толку больше будет
    31.07.2017 16:50
    3 | 15

  • Судья 
    Ну наконец то))))
    31.07.2017 16:53
    1 | 3

  • Gorev 
    В Москве между рельсами кладут не асфальт, а специальное прорезиненное покрытие. Очень удобно и автомобилю хорошо)
    31.07.2017 17:10
    0 | 10

  • Кубит 
    Не исключаю, что через месяц(год) начнут демонтаж рельс на этих участках...
Финансирование выделят...
    31.07.2017 17:11
    0 | 9

  • Antosha 
    ну.. рельсы там действительно были в ужасном сост. 
может и будет пробок чуток поменьше теперь...
    31.07.2017 17:19
    0 | 2

  • arcadi007 
    Это не рельсы закатали в асфальт, а наши денежки.
Засекайте время через сколько рельсы вылезут наружу.
    31.07.2017 17:33
    0 | 13

    • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
      Угу, а бабки стырили еще раньше, когда офигенные бетонные плиты с того места сняли и асфальт положили. Тогда еще комменты были, что даже ГИБДД от такого финта администрации хлебнуло ухи полный рот.
      31.07.2017 20:21
      0 | 2

  • fen 15 
    А когда на площади Конституции, пересечении Красина и Благоева, пересечении Туполева и Маяковского сделаете, там тоже интенсивное движение и куда хуже состояние проезжей части. Когда уже будут комментарии администрации города или прокуратуры по поводу статьи с мертвыми душами и отсутствия лицензии на обращение с отходами.
    31.07.2017 17:38
    0 | 2

    • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
      У них комментатор по этим вопросам постоянно занят комментированием достижений, на проблемные места времени нет. Или религия не позволяет.
      31.07.2017 20:23
      0 | 1

  • Buzzer 
    На Красина сремонтируйте.
    31.07.2017 18:03
    0 | 5
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