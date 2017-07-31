В Твери на перекресте проспект Победы и Волоколамский проспект рельсы закатали в асфальт

Дорожные работы велись с утра 31 июля. Рабочие в асфальт закатали рельсы на перекрестке проспект Победы и Волоколамский проспект.
Сделано это для удобства автовладельцев. За годы дорожное покрытие между рельсами сильно износилось, образовались ямы. А потому водителям приходилось нелегко, чтобы преодолеть этот участок.
- Волоколамский проспект – одна из наиболее загруженных магистралей города. В соответствии с рекомендациями ГИБДД и в целях повышения пропускной способности дороги было принято решение об асфальтировании участка неэксплуатируемого рельсового пути на пересечении с проспектом Победы. Работы были произведены МУП «ЖЭК» 31 июля, - сообщает администрация Твери.
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Buzzer
31.07.2017 18:03
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