В Твери на перекресте проспект Победы и Волоколамский проспект рельсы закатали в асфальт

Дорожные работы велись с утра 31 июля. Рабочие в асфальт закатали рельсы на перекрестке проспект Победы и Волоколамский проспект.

Сделано это для удобства автовладельцев. За годы дорожное покрытие между рельсами сильно износилось, образовались ямы. А потому водителям приходилось нелегко, чтобы преодолеть этот участок.

- Волоколамский проспект – одна из наиболее загруженных магистралей города. В соответствии с рекомендациями ГИБДД и в целях повышения пропускной способности дороги было принято решение об асфальтировании участка неэксплуатируемого рельсового пути на пересечении с проспектом Победы. Работы были произведены МУП «ЖЭК» 31 июля, - сообщает администрация Твери.