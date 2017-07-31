Лучшими народными корреспондентами стали Liza и Житель подземелья

Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость. По итогам прошлой недели (с 24 по 30 июля) у нас два победителя, набравшие одинаковое количество голосов: Liza с новостью «Ну, оооооооочень большая утиная семья» и Житель подземелья с заметкой «Давно хотел спросить: где в городе нужду малую справить можно?».

Обе заметки набрали 37 «плюсов» и по одному «минусу». Мы поздравляем авторов и приглашаем в редакцию ТИА для вручении призов – пригласительных на два лица в Тверской цирк на программу «Айсберг»!