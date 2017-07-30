Пока мы спали: на Староволжском мосту положили асфальт

Итак, покраска Староволжского моста пока отложена, предварительно, на конец месяца, так что с 5 по 9 августа перекрытий не будет. Зато дорожники в ночь на 30 июля положили новый асфальт. Впрочем, перекрытия улиц нас ещё ожидают, поскольку ремонтная кампания в городе только начинается.

- Планируется, что в первых числах августа в Твери начнется масштабная кампания по ремонту магистральной улично-дорожной сети. Поэтому администрацией города было принято решение о смещении сроков покраски Старого моста и, соответственно, его перекрытия. Это связно с тем, что ремонтные работы на дорогах также подразумевают временное прекращение движения на отдельных участках и, соответственно, изменение маршрутов общественного транспорта, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

В ближайшее время администрация города подготовит соответствующее распоряжение, подробная информация о сроках и конкретных участках, где временно изменят схему движения, будет также опубликована на ТИА.

Работы планируется выполнить в максимально сжатые сроки.

Автор фото и видео - Сергей Терехов.