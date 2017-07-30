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Пока мы спали: на Староволжском мосту положили асфальт

Пока мы спали: на Староволжском мосту положили асфальт - ТИА
30 Июля 2017 09:48
Автор:

Фоторепортаж
Видео

Итак, покраска Староволжского моста пока отложена, предварительно, на конец месяца, так что с 5 по 9 августа перекрытий не будет. Зато дорожники в ночь на 30 июля положили новый асфальт. Впрочем, перекрытия улиц нас ещё ожидают, поскольку ремонтная кампания в городе только начинается.

- Планируется, что в первых числах августа в Твери начнется масштабная кампания по ремонту магистральной улично-дорожной сети. Поэтому администрацией города было принято решение о смещении сроков покраски Старого моста и, соответственно, его перекрытия. Это связно с тем, что ремонтные работы на дорогах также подразумевают временное прекращение движения на отдельных участках и, соответственно, изменение маршрутов общественного транспорта, - сообщает пресс-служба администрации Твери. 

В ближайшее время администрация города подготовит соответствующее распоряжение, подробная информация о сроках и конкретных участках, где временно изменят схему движения, будет также опубликована на ТИА.

Работы планируется выполнить в максимально сжатые сроки. 

Автор фото и видео - Сергей Терехов.

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Метки: ремонт моста староволжский мост перекрытие моста
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Комментарии (18)

  • protivvsex 
    где такой мост?
    30.07.2017 09:59
    1 | 4

    • Proletary 
      На старой Волге.
      30.07.2017 10:11
      0 | 2

    • hippo 
      Не вижу другого выхода, кроме как дать, наконец, Старому и Новому мостам через Волгу официальные названия. Можно даже конкурс объявить, у нас енто любят. Иначе от этих интернет-выкидышей уже не избавиться.
      30.07.2017 10:17
      0 | 2

      • Proletary 
        Ждем реакции Парамонова.
        30.07.2017 10:22
        0 | 2

      • protivvsex 
        цель конкурса?
        30.07.2017 10:43
        0 | 0

        • hippo 
          Перебрать все предложенные названия и остановиться на... "Старом" и "Новом".))
          30.07.2017 10:47
          0 | 1

          • Jarah-ogly 
            А как-же освоение бюджета и составление отчёта?
            30.07.2017 11:33
            0 | 1

  • fen 15 
    Ну и что?  В Китае 700 метров дорог делают в час.
    30.07.2017 10:33
    0 | 1

    • god007 
      Россия больше Китая почти в 2 раза.
В Китае проживает в 15 раз больше людей, чем в России.
В Тверской области проживает 1,3 млн человек. 
Если вы хотите, чтобы было, как в Китае, то нужно, что в Тверской области жило 35 млн человек.
      30.07.2017 10:57
      0 | 0

      • Alx 
        По моим подсчетам, 12 млн человек. Брал среднюю плотность населения в Китае и площадь Тверской области.
        30.07.2017 11:25
        0 | 0

      • Proletary 
        Скоро так и будет. А в Путевом дворце откроется 特维尔博物馆
        30.07.2017 11:56
        0 | 0

        • Ferapont 
          Не силен в китайском. Про какой тверской музей идет речь ?
          30.07.2017 12:46
          0 | 0

  • kudimov 
    Интересно, когда придёт решение покрасить старый мост в нормальный цвет? Ну явно же ошиблись с цветом. 
Хотя из практичных соображений надо было красить с цвет ржавчины, тогда бы и косяков не было видно.
    30.07.2017 11:16
    0 | 0

    • protivvsex 
      а еще,  ржавчина !
      30.07.2017 11:19
      0 | 0

    • Proletary 
      Я бы в розовый за@бенил. Если кто на ржавчину обратит внимание, можно сказать, что это специально.
      30.07.2017 11:57
      0 | 0

  • arcadi007 
    Даже не верится что кто-то в городе стал думать про интересы его жителей.
И вдруг стали делать ремонт дорог ночью как везде на Западе.
    30.07.2017 11:57
    0 | 0

  • babayka69 
    Мне одному кажется, что с покраской моста протянут до окончания срока гарантии? Ведь гарантия продляться не будет, и следующая ржавчина вылезет уже после нее.
    30.07.2017 12:49
    0 | 1

    • protivvsex 
      нет, не одному. брак очевиден, или краски, или технологии. губер в теме, выезжал, может ремонт не оплачен?
      30.07.2017 13:21
      0 | 0
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