В Тверской области задержали автоугонщика

В дежурную часть Рамешковского отделения полиции от 32-летнего жителя Костромской области поступило сообщение о том, что ночью неизвестный угнал его автомобиль Фиат-дукато, припаркованный на улице Советская поселка Рамешки.

Сотрудники полиции обследовали все улицы и автодороги, по которым мог двигаться злоумышленник и обнаружили разыскиваемый автомобиль на одной из улиц поселка Рамешки. Водитель попытался скрыться от полицейских, но был задержан. Им оказался знакомый потерпевшего 30-летний житель Костромы.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщает УМВД России по Тверской области