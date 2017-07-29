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На станции Бологое нашли подростков, которые ушли из дома

28 Июля 2017 17:01
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Два парня, жители подмосковного города Реутов, ушли из дома. Они хотели добраться до Санкт-Петербурга, однако их нашли сотрудники полиции на станции в Бологое. Внимание патрульно-постовой службы привлек тот факт, что подростки были на вокзале в ночное время и без сопровождения взрослых.

- Стражами правопорядка установлено, что 16-летние подростки самовольно, не предупреждая кого-либо из родственников, ушли из дома, чтобы на электропоездах доехать до Санкт-Петербурга, где должна была проходить встреча любителей автотехники, - сообщает пресс-служба Управление на транспорте МВД России, - сотрудники полиции о местонахождении подростков сообщили родителям, а до их приезда они были помещены в городскую больницу.

На родителей составлены административные протоколы по ч.1 ст.5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Вместе с тем материалы о происшествии направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Реутов, а также в образовательную школу, где обучаются дети.

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Метки: ушли из дома ушел из дома подростки ушли из дома
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Комментарии (4)

  • Торопов 
    Маразм крепчает.
    28.07.2017 17:08
    0 | 2

  • antiER 
    16 лет-это подросток?
Зачем в больницу поместили, и в какое отделение?
    28.07.2017 17:10
    0 | 3

    • hell 
      до совершеннолетия подросток... а в больничку их пихают в основном в инфекционное...
      28.07.2017 17:46
      0 | 0

    • horton 
      antiER, так не иначе пивка были хлебнувши...)
      28.07.2017 19:51
      0 | 0
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