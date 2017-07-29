На станции Бологое нашли подростков, которые ушли из дома

Два парня, жители подмосковного города Реутов, ушли из дома. Они хотели добраться до Санкт-Петербурга, однако их нашли сотрудники полиции на станции в Бологое. Внимание патрульно-постовой службы привлек тот факт, что подростки были на вокзале в ночное время и без сопровождения взрослых.

- Стражами правопорядка установлено, что 16-летние подростки самовольно, не предупреждая кого-либо из родственников, ушли из дома, чтобы на электропоездах доехать до Санкт-Петербурга, где должна была проходить встреча любителей автотехники, - сообщает пресс-служба Управление на транспорте МВД России, - сотрудники полиции о местонахождении подростков сообщили родителям, а до их приезда они были помещены в городскую больницу.

На родителей составлены административные протоколы по ч.1 ст.5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Вместе с тем материалы о происшествии направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Реутов, а также в образовательную школу, где обучаются дети.