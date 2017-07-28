В Тверской области в целях безопасности приостановлено газоснабжение многоквартирного дома

27 июля в селе Михайловское Калининского района в доме №3 по ул. Почтовой в ходе плановой проверки специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и АО «Газпром газораспределение Тверь» в нескольких квартирах выявили незаконное подключение газового оборудования. Кроме того, газовики обнаружили и негерметичность внутридомового газопровода.

В целях безопасности газоснабжение дома приостановлено до устранения собственниками выявленных нарушений.

Уведомления об отключении направлены в установленном порядке в администрации Михайловского сельского поселения и Калининского района, а также в жилищную инспекцию.