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В Тверской области в целях безопасности приостановлено газоснабжение многоквартирного дома

28 Июля 2017 13:26
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27 июля в селе Михайловское Калининского района в доме №3 по ул. Почтовой в ходе плановой проверки специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и АО «Газпром газораспределение Тверь» в нескольких квартирах выявили незаконное подключение газового оборудования. Кроме того, газовики обнаружили и негерметичность внутридомового газопровода.

В целях безопасности газоснабжение дома приостановлено до устранения собственниками выявленных нарушений.

Уведомления об отключении направлены в установленном порядке в администрации Михайловского сельского поселения и Калининского района, а также в жилищную инспекцию.

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Метки: отключение газа село михайловское газпром межрегионгаз тверь
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