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МЧС предупреждает тверичан: на регион надвигаются ливни с сильным ветром и грозой

29 Мая 2017 18:26
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По сообщениям Росгидрометцентра в ближайшее время на территориях Центрального и Приволжского федеральных округов прогнозируется ухудшение погодных условий: ливни, грозы и усиление ветра.

В ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» принято решение о введении режима повышенной готовности: организовано круглосуточное дежурство специалистов, аварийно-восстановительные бригады готовы к оперативному реагированию. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций в «Тверьэнерго» подготовлено 18 резервных источников электроснабжения. 

По оперативным данным энергетиков, на территории Конаковского и Зубцовского районов Тверской области есть ряд локальных отключений электроэнергии. Места повреждений линий электропередачи установлены, идет оперативное устранение аварий. 

«Тверьэнерго» просит жителей Тверской области оказывать содействие энергетикам и оперативно сообщать о фактах перебоев в электроснабжении по телефону круглосуточной «прямой линии» 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный, сообщает пресс-служба МЧС по тверской област

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Метки: штормовое предупреждение отключение электричества
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