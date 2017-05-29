В клинике ТГМУ провели мастер-класс по высокотехнологичным урологическим операциям

26 мая в клинике ТГМУ прошла научная конференция «Современные технологии в урологии», которая собрала врачей хирургического профиля со всей области. Приглашённые специалисты из клиники МЧС России в Санкт-Петербурге не только выступили с докладами, но и провели малоинвазивные операции – перкутанную нефролитотрипсию (дробление камней в почечной лоханке) и иссечение кисты почки.

Мастер-классы в под руководством заведующего отделением урологии клиники МЧС России Сергея Петрова и уролога той же клиники Наримана Гаджиева можно было наблюдать на экране из зала или непосредственно из операционной. Врачи комментировали каждый свой шаг, попутно отвечая на вопросы зрителей.

- Перкутанная нефролитотрипсия относится к числу инноваций в урологии. Мы проникаем к камню через сантиметровый прокол, и пациент может быть выписан домой уже на следующий день. Лапароскопия позволяет избежать больших разрезов, длительной инвалидизации пациентов и развития осложнений, - поясняет Нариман Гаджиев, врач-уролог клиники МЧС России.

Камень в почке 63-летнего пациента был недоступен для дистанционного дробления, которое является альтернативой инвазивному лечению, так что выход у него был только один – операция. Этот камень относительно невелик – около 1,5 см, но при помощи малоинвазивного хирургического вмешательства можно дробить и извлекать камни размером до 10 см.

Раньше извлечение камня выполнялось только крайне травмирующим способом через большой разрез – впрочем, подобные вмешательства в больницах России проводят до сих пор. После такой операции пациент обычно вынужден провести в стационаре две-три недели, велика вероятность развития гнойно-инфекционных осложнений.

- Безусловно, открытая хирургия постепенно уходит в прошлое. Современная медицина - медицина новых технологий, и мы обязаны идти в ногу со временем. Если врачи сомневаются нужно ли учиться эндоскопии и лапароскопии, сейчас им нужно об этом серьёзно задуматься, - убеждён Сергей Петров, заведующий отделением урологии клиники МЧС России.

В клинике ТГМУ подобные малоинвазивные операции проводятся на постоянной основе. Казалось бы, не так давно петербургские коллеги только начинали внедрять здесь высокотехнологичную медицинскую помощь, а сегодня под их руководством в клинике уже сформировалось новое поколение профессионалов. Уже второй год они делают жителям Твери и области высокотехнологичные операции по системе ОМС.

- Заболеваемость мужчин в нашем регионе довольно высока, а забота о деторождении и демографии всегда на особом учёте у врачей и медицинских университетов. Сегодня мы развернули потоки пациентов, которые раньше были вынуждены искать квоты на получение высокотехнологичной помощи в Москве и Санкт-Петербурге, обратно в Тверскую область. Это очень важно для авторитета региона и развития социума, - говорит Алексей Давыдов, проректор ТГМУ по лечебной работе, д.м.н., профессор.

«Суть университетской клиники заключается в том, чтобы внедрять самые эффективные и современные технологии», - подчёркивает Алексей Давыдов. Однако наравне с образовательной функцией – а в конференции приняли участие врачи-урологи и хирурги Тверской областной клинической больницы, Тверского областного онкологического диспансера, больниц города и региона, сотрудники кафедр ТГМУ – событие в стенах клиники имело и научную сторону. Современные технологии в урологии становятся предметом научных статей и диссертаций. Уровень исследований приближает Тверской государственный медицинский университет к международным стандартам.