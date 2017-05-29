По Торжку бегают лоси

В Торжке засняли трех лосей, которые бегают рядом с жилыми домами. Животные 27 мая в 3:30 не торопясь прохаживались по городу.

В последнее время в новостях часто встречается информация о ДТП с участие лосей и о том, что животные выходят к людям. 25 мая в Твери также бегал лосёнок, но его история оказалась печальной.

А вот 24 мая 2017 года в заболоченной канаве около трассы М-10 в районе поселка Радченко Конаковского района Тверской области местные жители вытащили лосёнка из ямы, оказали ему первую помощь и отпустили на волю