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Житель Твери Владимир Мономахов спас тонувшего двухлетнего ребенка

Житель Твери Владимир Мономахов спас тонувшего двухлетнего ребенка - ТИА
29 Мая 2017 10:06
Автор:

28 мая под Тверью, на территории загородного комплекса «Кривцово», тверичанин Владимир Мономахов вытащил из пруда и откачал 2-летнего ребенка. О происшествии ТИА рассказала его жена Елена.

- У нас дочка замуж выходит, мы поехали в загородный комплекс «Кривцово», чтобы посмотреть банкетный зал. Было примерно 11 часов, мы вышли на улицу: я, оформитель банкетного зала Елена, дочка и муж. Стоим, разговариваем. Вдруг Елена и говорит: "Смотрите, в пруду что-то плавает". Присмотрелись - курточка. Муж подошел ближе и внезапно как был в одежде, с документами, бросился в воду. Поднял он эту курточку, а там маленький мальчик, на вид 1,5-2 года. Муж вытащил его на берег, кричит мне: «Скорую вызывай». Я побежала за телефоном, а сама думаю, уже все, уже не откачать, ведь ребенок очень долго пробыл в воде. Пока я бегала за телефоном, какой-то мужчина вызвал скорую. А муж начал откачивать малыша: делать массаж сердца, искусственное дыхание. Ребенок начал кряхтеть, изо рта пошла вода.

Муж - бывший военный, все умеет, хотя если честно, я восхищена и удивлена своим мужем, не растерялся, все сделал правильно. Когда ребенок уже стал подавать признаки жизни, прибежали его родители. Они корейцы по национальности, по-русски не говорят и не понимают, приехали в «Кривцово» на машине с московскими номерами. Они сказали мужу "спасибо" и уехали на скорой с малышом в больницу.

Почему ребенок так долго был один, как так получилось, что он упал в воду и никто не увидел этого, не известно.

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Метки: утонул ребенок спас тонувшего ребенка происшествие в Тверской области спас ребенка ребёнок упал в пруд Кривцово
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Комментарии (14)

  • Whois 
    Молодец.

А кто из вас знает, как оказывать первую помощь в таких ситуациях?
    29.05.2017 10:13
    0 | 16

    • Dobry кrtek 
      Никто, г-н Хуis. Это закрытые данные.
      29.05.2017 10:15
      0 | 7

      • Whois 
        Вы тайный член.
КПСС.
Это они любили за всех отвечать в едином порыве.
        29.05.2017 11:34
        2 | 0

        • horton 
          Для тех, кто не умеет оказывать помощь в таких ситуациях, поучительное видео:
          Прикрепленные видео:
          Урок от служебной собаки
          29.05.2017 13:00
          0 | 0

    • Proletary 
      Да все знают. Нужно кричать "Помогите!" и "Скорую, срочно!"
      29.05.2017 11:40
      0 | 2

      • mriya 
        нет, сначала нужно засечь время
        29.05.2017 11:57
        0 | 0

  • ilich 
    Ух ты, там прудик то, как лужица... 
Молодец военный муж!
    29.05.2017 11:25
    0 | 2

  • horton 
    Молодец!!!! Геройский поступок!
    29.05.2017 11:26
    0 | 7

  • Net. 
    Родители спасенного мальчика непременно должны отблагодарить спасителя! Как такого малыша надолго оставили без присмотра?
    29.05.2017 11:35
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      Уже. Они ведь сказали "спасибо".
      29.05.2017 12:10
      0 | 2

      • Net. 
        Маловато для корейцев с московскими номерами!
        29.05.2017 12:14
        0 | 0

  • mriya 
    Звучное имя у спасителя. Что сказать, ГЕРОЙ!
    29.05.2017 11:59
    0 | 3

  • doris 
    Какая хорошая новость!
Спасибо Ангелу-хранителю!
Владимиру Мономаху
    29.05.2017 13:25
    0 | 1

  • below 
    Герой нашего времени!
    29.05.2017 13:50
    0 | 0
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