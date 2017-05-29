Житель Твери Владимир Мономахов спас тонувшего двухлетнего ребенка

28 мая под Тверью, на территории загородного комплекса «Кривцово», тверичанин Владимир Мономахов вытащил из пруда и откачал 2-летнего ребенка. О происшествии ТИА рассказала его жена Елена.

- У нас дочка замуж выходит, мы поехали в загородный комплекс «Кривцово», чтобы посмотреть банкетный зал. Было примерно 11 часов, мы вышли на улицу: я, оформитель банкетного зала Елена, дочка и муж. Стоим, разговариваем. Вдруг Елена и говорит: "Смотрите, в пруду что-то плавает". Присмотрелись - курточка. Муж подошел ближе и внезапно как был в одежде, с документами, бросился в воду. Поднял он эту курточку, а там маленький мальчик, на вид 1,5-2 года. Муж вытащил его на берег, кричит мне: «Скорую вызывай». Я побежала за телефоном, а сама думаю, уже все, уже не откачать, ведь ребенок очень долго пробыл в воде. Пока я бегала за телефоном, какой-то мужчина вызвал скорую. А муж начал откачивать малыша: делать массаж сердца, искусственное дыхание. Ребенок начал кряхтеть, изо рта пошла вода.

Муж - бывший военный, все умеет, хотя если честно, я восхищена и удивлена своим мужем, не растерялся, все сделал правильно. Когда ребенок уже стал подавать признаки жизни, прибежали его родители. Они корейцы по национальности, по-русски не говорят и не понимают, приехали в «Кривцово» на машине с московскими номерами. Они сказали мужу "спасибо" и уехали на скорой с малышом в больницу.

Почему ребенок так долго был один, как так получилось, что он упал в воду и никто не увидел этого, не известно.