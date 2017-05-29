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В Твери водитель мотоцикла при совершении обгона попал в аварию

В Твери водитель мотоцикла при совершении обгона попал в аварию - ТИА
29 Мая 2017 09:24
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Фоторепортаж

В Тверской области с 26 по 28 мая произошло 7 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 7 получили травмы различной степени тяжести.

27 мая в 20.22 на ул. Лермонтова в Твери 26-летний водитель на мотоцикле «Хонда СВР» при совершении «обгона» столкнулся с «ВАЗ 211020». Водитель мотоцикла с полученными травмами доставлен в больницу.

28 мая в 16.38 напротив дома 2 по ул. Громова гв Твери, 50-летний велосипедист на  «СТЕЛС НАВИГАТОР 610» при пересечении проезжей части дороги не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с автомобилем «ШКОДА ОКТАВИЯ», под управлением 43-летнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо. Велосипедиста осмотрели на месте врачи скорой поомщи, от госпитализации он отказался, сообщает УГИБДД России по Тверской области

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Метки: дтп дтп с пострадвашими аварии в тверской области аварии с мотоциклистами
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Комментарии (1)

  • 1% 
    когда едешь всегда смотри куда может (!) повернуть консерва с россиянином внутри, многие ездят без поворотников, многие прыгают из ряда в ряд, многие внезапно разворачиваются/поворачивают и останавливаются - надо выбирать такую траекторию, при которой все варианты будут учтены. Самое главное для начинающих райдеров усвоить, что на дороге они невидимые)Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И второе по счету, но не по значению - никогда нельзя на 100% быть уверенным в своем мастерстве, если ты сел на байк, через недельку научился играть в шашки и летать в междурядье (что в принципе элементарно) и вдруг решил, что ты Валентино Росси, то притормози, а то получишь орден блацкдевила. В рф вообще достаточно трудно ездить на байке, люди абсолютно невменяемые и слепые) хотя, если они не замечают, что правительство каждую секунду их обворовывает, то наивно ждать, что они заметят мотоцикл на дороге....
    29.05.2017 14:16
    0 | 0
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