В Твери водитель мотоцикла при совершении обгона попал в аварию

В Тверской области с 26 по 28 мая произошло 7 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 7 получили травмы различной степени тяжести.

27 мая в 20.22 на ул. Лермонтова в Твери 26-летний водитель на мотоцикле «Хонда СВР» при совершении «обгона» столкнулся с «ВАЗ 211020». Водитель мотоцикла с полученными травмами доставлен в больницу.

28 мая в 16.38 напротив дома 2 по ул. Громова гв Твери, 50-летний велосипедист на «СТЕЛС НАВИГАТОР 610» при пересечении проезжей части дороги не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с автомобилем «ШКОДА ОКТАВИЯ», под управлением 43-летнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо. Велосипедиста осмотрели на месте врачи скорой поомщи, от госпитализации он отказался, сообщает УГИБДД России по Тверской области