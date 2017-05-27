Трехлапая собака Рыжуля вернулась домой

На своей странице в соцсетях хозяйка собаки Наталья разместила фотографию Рыжули и написала: Рыжуля нашлась! Огромнейшее спасибо всем волонтерам и друзьям, кто так много помогал мне в поисках! Всех, кто бегал и искал со мной, ловил, клеил листовки, принимал участие в поиске, засадах и захочет в живую взглянуть на эту чудо-беглянку буду рада видеть в гостях! Сейчас она пока немного нервничает после поимки, но через пару дней думаю снова обживется дома.

Собака пропала в марте 2017 года, она сбежала на одной из прогулок, испугавшись громких звуков. Ее не прекращали искать все это время, даже квадракоптер привлекали. Собаку неоднократно видели, но она очень пуглива и убегала от людей.

Рыжулю удалось поймать с помощью ловушки, рассказала хозяйка и поместила видео устройства у себя на странице

У Рыжули тяжелая судьба, у нее нет передней правой лапы, после того, как ей всадили около 50 пуль неизвестные "добрые люди". Собаку спасли волонтёры приюта в Больших Перемерках, однако лапу уже было не восстановить.