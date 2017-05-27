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Трехлапая собака Рыжуля вернулась домой

Трехлапая собака Рыжуля вернулась домой - ТИА
27 Мая 2017 10:34
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На своей странице в соцсетях хозяйка собаки Наталья разместила фотографию Рыжули и написала: Рыжуля нашлась! Огромнейшее спасибо всем волонтерам и друзьям, кто так много помогал мне в поисках! Всех, кто бегал и искал со мной, ловил, клеил листовки, принимал участие в поиске, засадах и захочет в живую взглянуть на эту чудо-беглянку буду рада видеть в гостях! Сейчас она пока немного нервничает после поимки, но через пару дней думаю снова обживется дома.

Собака пропала в марте 2017 года, она сбежала на одной из прогулок, испугавшись громких звуков. Ее не прекращали искать все это время, даже квадракоптер привлекали. Собаку неоднократно видели, но она очень пуглива и убегала от людей.

Рыжулю удалось поймать с помощью ловушки, рассказала хозяйка и поместила видео устройства у себя на странице

У Рыжули тяжелая судьба, у нее нет передней правой лапы, после того, как ей всадили около 50 пуль неизвестные "добрые люди". Собаку спасли волонтёры приюта в Больших Перемерках, однако лапу уже было не восстановить.

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Метки: трехлапая собака Рыжуля поймали собаку добро
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Комментарии (4)

  • Rina 
    Для собак особенно страшны фейерверки! Моя собака просто с ума сходит когда слышит. Мечется по дому, не знает где спрятаться. Тоже как-то раз убежала, но слава богу, домой пришла сама.
Так что поздравляю Вас с возвращением члена семьи.
    27.05.2017 11:04
    0 | 5

  • Dobry кrtek 
    Страх людей у собачки объясним, не каждая псина вновь начнёт верить людям после таких пыток-издевательств. Главное, что выловили).
    27.05.2017 11:12
    0 | 6

  • Net. 
    Чудо просто какое то! Около двух месяцев прожить на улице, выжить на трёх лапках. Чудо! Ура! Очень рада и за собаку и за хозяев.
    27.05.2017 12:36
    0 | 2

  • horton 
    Тоже на днях видела трёхлапую собаку с хозяином на прогулке. На лайку похожа. Я тогда сразу про Рыжулю вспомнила. Хорошо, что нашлась! )))
Три лапы - для домашней собаки не приговор. В отличие от лося (((
    27.05.2017 12:37
    0 | 3
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