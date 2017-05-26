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Возбуждено уголовное дело по факту нарушений в работе онкологического диспансера в Твери

Возбуждено уголовное дело по факту нарушений в работе онкологического диспансера в Твери - ТИА
26 Мая 2017 17:13
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После обращений представителей Общероссийского народного фронта отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудников регионального министерства здравоохранения, а именно: незаконная оплата подрядчику работ по установке линейного ускорителя в областном онкодиспансере.

Летом 2016 г.ода представители ОНФ обратили внимание региональных властей и контрольно-надзорных органов на эту проблему. Как удалось установить, в клинике на протяжении нескольких лет простаивали магнитно-резонансный томограф и линейный ускоритель.

- Линейный ускоритель, стоимость которого превышает 200 млн руб., не был даже введен в эксплуатацию и не работал ни дня. При этом контракт на его поставку был полностью оплачен еще в декабре 2012 г., – рассказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тверской области Павел Яковлев. По его словам, из-за простоя оборудования в диспансере не применялись специальные методики диагностики и лечения, конформная терапия.

Эту информацию направили в Росздравнадзор, прокуратуру, региональные министерства контрольных функций и здравоохранения.

- Простой оборудования в тверском онкологическом диспансере – случай попустительства со стороны ответственных должностных лиц. Это не только неэффективное расходование бюджетных средств, но безразличное отношение к людям, которые на протяжении нескольких лет не могли получить необходимую медицинскую помощь у себя в регионе. Безусловно виновные в этом должны понести наказание, предусмотренное законом, – сказал Павел Яковлев.

Ранее активисты ОНФ внесли неиспользуемую медтехнику областного онкологического диспансера в реестр так называемых "золотых консервов". Этот реестр создан с целью объединить примеры закупки дорогостоящего оборудования, которое так и не было введено в эксплуатацию. Подобные примеры есть и в других регионах страны. В этом смысле Тверская область не стала исключением.

Напомним, что в Тверской области был назначен на должность министра здравоохранения региона вместо Романа Курынина, проработавшего на своём посту всего два с небольшим года, Виталий Синода. 

Роман Курынин, Виталий Синода и Игорь Руденя слева направо

Говорят, что отставка произошла из-за глубокого конфликта чиновников с медицинским сообществом. Кстати, в кресле министра здравоохранения долго никто не задерживается: в январе 2014 года Елена Жидкова была отстранена от занимаемой должности из-за возбуждения против неё уголовного дела. Она находилась под домашним арестом, а обязанности министра исполняла её заместитель Татьяна Соцкая. В марте 2015 года министерство здравоохранения возглавил московский врач-уролог Роман Курынин.

Нового зампреда и министра Виталия Синоду губернатор представил сотрудникам регионального Минздрава 17 мая. В числе задач ведомства глава региона назвал: проведение аттестации руководителей всех медицинских учреждений региона, повышение квалификации специалистов отрасли, актуализацию нормативно-правовой базы. Задачи, поставленные конкретно перед новым министром -  «поднять престиж системы здравоохранения Тверской области и начать более динамичную работу по повышению уровня и качества медицины в регионе».

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Метки: уголовное дело онокодиспансер виталий синода Роман Курынин тверская область су ск рф по тверской области
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Комментарии (16)

  • Dobry кrtek 
    Жидкову с Вержбицкой на этап или выговором отделаются с последующей реабилитацией и возмещением морального вреда? Второе. Сотни миллионов кто будет возвращать в казну? Вопрос риторический, ясен пень. Ну, и третье. "...поднять престиж системы здравоохранения Тверской области и начать более динамичную работу по повышению уровня и качества медицины в регионе». "Это провал",-подумал Синода...
    26.05.2017 17:47
    0 | 13

    • sgajatkvk3922 
      Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться ---  http://upl.pp.ua/eda
      26.05.2017 20:02
      0 | 0

  • Proletary 
    Опять эту стюардессу откопали. Кто хоть обвиняется, "неустановленная группа лиц"?
    26.05.2017 17:48
    0 | 4

    • Dobry кrtek 
      Вот Вы, Пролетарий, Жидкову б.... называли, а надо было женицца. Щас бы на золоте кушали и мильоны считали по ночам.
      26.05.2017 17:51
      0 | 6

      • Proletary 
        А сами вы чего тормозили? Другим легко советовать...
        26.05.2017 17:53
        0 | 5

        • Dobry кrtek 
          У меня на неё не встанет. Даже за мильон.)
          26.05.2017 17:55
          0 | 4

          • Proletary 
            В молодости кстати, вполне ничего выглядела. Хотя молодежный министр все равно круче. Кстати, могу просроченной виагрой поделиться, раз вы вчера мне такой облом устроили.
            26.05.2017 17:58
            0 | 9

            • Dobry кrtek 
              Спасибо. Я пользуюсь корнем хрена. Привязываю...
              26.05.2017 18:00
              0 | 9

              • Uylo_Yobannen 
                К чему?
                26.05.2017 18:06
                0 | 3

                • Dobry кrtek 
                  К хрену...
                  26.05.2017 18:07
                  0 | 4

          • Хычник_Ёж 
            долларов.......?!
            26.05.2017 18:38
            0 | 0

  • Lura 
    Поржал!
Ну мужики, ну вы, блин, даете! =)))
    26.05.2017 19:00
    0 | 2

  • russs 
    Напомнило:
    Прикрепленные изображения:
    26.05.2017 19:04
    0 | 4

    • Proletary 
      Тогда уж так
      Прикрепленные изображения:
      26.05.2017 19:31
      0 | 2

  • dekla 
    Интересно, а почему все же простаивало оборудование-то?Может какую деталь не довезли или штепсель к вилке не подошел (к примеру)? Не просто же так не начали работать на оборудовании, которое заказали за такие деньги?
    26.05.2017 20:12
    0 | 0

    • Proletary 
      Местные жители рассказывали следующее. Этот ускоритель проектировали идиоты, а собирали пьяные идиоты. Половина деталей бракованная, а запчастей нет, потому что выпуск модели был сразу прекращен. Его пытались как-то запустить, но оказалось, что проще сдать на цветмет и купить новый. Жидкова с Вержбицкой шума не поднимали. Видимо из-за своей безграничной доброты.
Кого реально жалко - это Синоду. Ему придется такую кучу дерьма разгребать, что жуть берет.
      26.05.2017 20:39
      0 | 0
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