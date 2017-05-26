Возбуждено уголовное дело по факту нарушений в работе онкологического диспансера в Твери

После обращений представителей Общероссийского народного фронта отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудников регионального министерства здравоохранения, а именно: незаконная оплата подрядчику работ по установке линейного ускорителя в областном онкодиспансере.

Летом 2016 г.ода представители ОНФ обратили внимание региональных властей и контрольно-надзорных органов на эту проблему. Как удалось установить, в клинике на протяжении нескольких лет простаивали магнитно-резонансный томограф и линейный ускоритель.

- Линейный ускоритель, стоимость которого превышает 200 млн руб., не был даже введен в эксплуатацию и не работал ни дня. При этом контракт на его поставку был полностью оплачен еще в декабре 2012 г., – рассказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тверской области Павел Яковлев. По его словам, из-за простоя оборудования в диспансере не применялись специальные методики диагностики и лечения, конформная терапия.

Эту информацию направили в Росздравнадзор, прокуратуру, региональные министерства контрольных функций и здравоохранения.

- Простой оборудования в тверском онкологическом диспансере – случай попустительства со стороны ответственных должностных лиц. Это не только неэффективное расходование бюджетных средств, но безразличное отношение к людям, которые на протяжении нескольких лет не могли получить необходимую медицинскую помощь у себя в регионе. Безусловно виновные в этом должны понести наказание, предусмотренное законом, – сказал Павел Яковлев.

Ранее активисты ОНФ внесли неиспользуемую медтехнику областного онкологического диспансера в реестр так называемых "золотых консервов". Этот реестр создан с целью объединить примеры закупки дорогостоящего оборудования, которое так и не было введено в эксплуатацию. Подобные примеры есть и в других регионах страны. В этом смысле Тверская область не стала исключением.

Напомним, что в Тверской области был назначен на должность министра здравоохранения региона вместо Романа Курынина, проработавшего на своём посту всего два с небольшим года, Виталий Синода.

Говорят, что отставка произошла из-за глубокого конфликта чиновников с медицинским сообществом. Кстати, в кресле министра здравоохранения долго никто не задерживается: в январе 2014 года Елена Жидкова была отстранена от занимаемой должности из-за возбуждения против неё уголовного дела. Она находилась под домашним арестом, а обязанности министра исполняла её заместитель Татьяна Соцкая. В марте 2015 года министерство здравоохранения возглавил московский врач-уролог Роман Курынин.

Нового зампреда и министра Виталия Синоду губернатор представил сотрудникам регионального Минздрава 17 мая. В числе задач ведомства глава региона назвал: проведение аттестации руководителей всех медицинских учреждений региона, повышение квалификации специалистов отрасли, актуализацию нормативно-правовой базы. Задачи, поставленные конкретно перед новым министром - «поднять престиж системы здравоохранения Тверской области и начать более динамичную работу по повышению уровня и качества медицины в регионе».