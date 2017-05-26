29 мая в Тверь приедет оппозиционер Алексей Навальный, чтобы открыть свой штаб. В рамках четырёхдневной поездки с 26 по 29 мая политик откроет 6 штабов в разных регионах России: Тамбове, Рязани, Туле, Калуге, Пскове, Великом Новгороде, Твери и Смоленске.

О времени и месте открытия не сообщается, вероятно, в связи с возможными провокациями.

Также организаторы предупреждают, что место проведения открытия штаба может перенестись в последний момент на резервную площадку «из-за давления».

Штаб Навального в Твери откроется 29 мая, в понедельник, в 12.00.