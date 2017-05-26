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В Тверь приедет оппозиционер Алексей Навальный

В Тверь приедет оппозиционер Алексей Навальный - ТИА
26 Мая 2017 16:21
Автор:

29 мая в Тверь приедет оппозиционер Алексей Навальный, чтобы открыть свой штаб. В рамках четырёхдневной поездки с 26 по 29 мая политик откроет 6 штабов в разных регионах России: Тамбове, Рязани, Туле, Калуге, Пскове, Великом Новгороде, Твери и Смоленске.

О времени и месте открытия не сообщается, вероятно, в связи с возможными провокациями.

Также организаторы предупреждают, что место проведения открытия штаба может перенестись в последний момент на резервную площадку «из-за давления».

Штаб Навального в Твери откроется 29 мая, в понедельник, в 12.00.

 

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Метки: алексей навальный алексей навальный в твери штаб начального в твери оппозиция
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Комментарии (23)

  • Бертран 
    У нас покой и благополучие. На кой нам эта зараза? Наш народ против такого соседства, господа.
    26.05.2017 16:23
    9 | 10

    • kudimov 
      Бертран, зеленку приготовили?)
      26.05.2017 16:24
      0 | 19

      • sgajatkvk3922 
        Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться ---  http://upl.pp.ua/eda
        26.05.2017 20:02
        0 | 0

    • bae99 
      У кого у вас благополучие? 
У тех, кто в счастье живет?
      26.05.2017 16:26
      0 | 10

    • Koppel 
      Нет у нас благополучия и покой тоже под сомнением. Но эта зараза нам здесь точно не нужна, с этим согласен. Бриллиантовый зелёный рулит...
      26.05.2017 16:26
      4 | 10

    • Proletary 
      Бертран, а если он победит ненароком, перейдете на службу к новой власти или в Лондон свалите, как все?
      26.05.2017 16:46
      1 | 12

    • Павел Зыков 
      Вы свой "покой и благополучие" для полных лохов поберегите, пожалуйста. Пока они есть в достаточном количестве, у вас безусловно будет "покой и благополучие". Без сомнений.
      26.05.2017 16:46
      5 | 8

  • kudimov 
    Седьмой, ау - объясни мне плохо политизированному, а почему Навальный так рьяно готовиться к выборам президента, если его туда (я считаю, что зря) не допустят из-за судимости? Или моя инфа устарела?
    26.05.2017 16:27
    1 | 2

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Конституция РФ - закон прямого действия..
Статья 32, пункт 3 "Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда."
Судимость не является препятствием для участия в выборах.
Не допустят до выборов его по другой причине- просто если допустят, он может и победить ненароком. Как Трамп в Штатах.
      26.05.2017 16:40
      1 | 7

    • Sedmoy 
      Если к осени у него будет серьёзная и активная поддержка по стране... могут и допустить. Повышает свою узнаваемость. Работает на перспективу, если не эти, так будут другие/следующие (можа и досрочные какие :) выборы  президента.
p.s. Да, и волну гонит. :)
      26.05.2017 16:58
      1 | 4

    • dekla 
      А Вы уверены, что он туда стремится, а не просто хлеб отрабатывает? Что-то я не слышала у него ни одного проработанного плана проведения хоть одной реформы, одни общие слова. Просто говорить- "надо сделать то-то", не предлагая конкретного пути осуществления проекта- это популизм и болтология. За столько лет можно было бы выработать конкретные, реальные пути осуществления каких-то реформ.
      26.05.2017 20:14
      0 | 0

  • zilberman 
    У нас тут своих идиотов хватает, одна гор. дума в полном составе из соседней новости чего стоит. Еще одного  314ора не потянем.
    26.05.2017 16:40
    6 | 4

  • Dobry кrtek 
    Не стоит считать Навального идиотом, несмотря на заверения "оннамнедимон". Я бы за него голоснул, хотя бы из протеста, ибо нонешние властители уже "за..али своей простотой".
    26.05.2017 16:49
    2 | 16

    • Sedmoy 
       "за..али..." - мягко сказано. :) А так, да.
      26.05.2017 17:04
      1 | 10

  • 1% 
    о нееееееет!!! тверская стабильность под угрозой! госдеповский жидобандеровский уголовник едет!!! ахахахахах)) путенпамаги!!!! ))))
    26.05.2017 17:06
    8 | 3

    • aldan 
      1% -это вероятно количество мозговых клеток. Уважаю за самокритичность.
      26.05.2017 19:07
      0 | 5

  • Bonch 
      Надо  только  отель ему  5-ти *звёздный приготовить за  40 тыс. в сутки. :)  На  меньшее он обычно не соглашается. Привычка...
    26.05.2017 17:08
    5 | 2

    • Sedmoy 
      Жидко, Bonch. Про коньяк Hennessy и девочку в номер, расскажи. Самое то, будет.
      26.05.2017 17:18
      0 | 9

      • pridu 
        Вы так его выгораживаете, что я начинаю верить, что он койко-место в хостеле всегда снимает.   Очень толсто....
        26.05.2017 19:17
        0 | 0

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Если уж говорить о привычках, разве у нас теперь шконка в СИЗО 40тыщ в день стоит? Просто он там в последние годы проводит времени куда больше чем в отелях.
      26.05.2017 17:22
      0 | 6

  • Сергей (http://vk.com/id18013618) 
    Вызывайте экзорциста...
    26.05.2017 17:31
    0 | 0

  • MikeH 
    Мне одному Лехаим Ельцина напоминает?
    26.05.2017 18:01
    5 | 2

  • Mike_V 
    Перефразирую :  Ну а кто кроме Навального ???
    26.05.2017 20:53
    0 | 0
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