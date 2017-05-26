Тверичан приглашают на музыкальную встречу «Жестокий романс»

В рамках ежегодной программы «Град в сиреневом венце...» Всероссийский историко-этнографический музей приглашает 27 мая в 10-00 всех желающих на музыкальную встречу «Жестокий романс».

В программе:

- раскрытие значения романса в процессе развития культуры России, начиная с середины XVIII века;

- знакомство с историей романса, рассказ о том, как романс соприкасается с историей художественной и русской культуры;

- исполнение народных романсов (Белова Е. Н., Быкова К. И., музыкальное сопровождение – Лучкин С. В.).

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Адрес: Торжок, пл.9 Января,д.2.