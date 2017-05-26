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В Тверской области началась установка палаточного лагеря для паломников: проживание и питание будет бесплатным

В Тверской области началась установка палаточного лагеря для паломников: проживание и питание будет бесплатным - ТИА
26 Мая 2017 12:54
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В Тверской области продолжается подготовка к празднованию 350-летия обретения мощей Нила Столобенского. На территории лагеря для паломников, который будет работать с 8 по 12 июня, уже идёт установка палаток.

По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, работы на площадке лагеря идут по графику. Уже установлено более 120 палаток для паломников, а также палатки для проживания волонтёров. Для удобства ориентирования паломнический городок разделят на улицы, каждой палатке присвоят номер, установят информационные указатели.

По периметру лагеря сделано ограждение. Для хранения личных вещей гостей оборудуют отдельную зону с запирающимися ячейками и видеонаблюдением. Обеспечивать питание будут 12 полевых кухонь. Проживание и питание в лагере — бесплатное.

На территории городка будут дежурить сотрудники МЧС и полиции, а также бригада скорой медицинской помощи. Представители Роспотребнадзора проконтролируют соблюдение санитарно-гигиенических условий, качество пищи и питьевой воды.

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Метки: лагерь для паломников празднование 350-летия обретения мощей Нила Столобенского
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Комментарии (6)

  • Pascal Paoli 
    А где конкретно будет этот лагерь?
    26.05.2017 13:11
    0 | 2

    • russs 
      Селигер, Остров Столобный: https://yandex.ru/maps/-/C6T7UR-o
Может сгонять со своим бухлом? Крестики же не будут проверять.
Закусь и жильё за счёт РПЦ! Хоть раз её поиметь.
      Прикрепленные изображения:
      26.05.2017 14:15
      0 | 2

      • pessimist 
        Вряд ли Вам это удастся. Паломники будут прибывать не россыпью, а сформированными в паломнические группы. Так что, если Вы надумаете вкусить и всхрапнуть на халяву, - все равно придется обратиться к попу по месту жительства, чтоб он включил в состав группы. И 99,9% что он Вас обломает. Резюме - закатайте обратно, РПЦ деньгами не разбрасывается.
        26.05.2017 15:32
        0 | 1

  • bae99 
    За чей счет банкет?
    26.05.2017 13:26
    0 | 6

    • romich 
      Твое какое дело
      26.05.2017 13:58
      4 | 1

  • russs 
    По периметру лагеря сделано ограждение. На территории городка будут дежурить сотрудники МЧС и полиции.

Вот это правильно! Чтобы не разбежались, болезные.
    26.05.2017 14:18
    0 | 4
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