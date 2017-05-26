В Тверской области началась установка палаточного лагеря для паломников: проживание и питание будет бесплатным

В Тверской области продолжается подготовка к празднованию 350-летия обретения мощей Нила Столобенского. На территории лагеря для паломников, который будет работать с 8 по 12 июня, уже идёт установка палаток.

По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, работы на площадке лагеря идут по графику. Уже установлено более 120 палаток для паломников, а также палатки для проживания волонтёров. Для удобства ориентирования паломнический городок разделят на улицы, каждой палатке присвоят номер, установят информационные указатели.

По периметру лагеря сделано ограждение. Для хранения личных вещей гостей оборудуют отдельную зону с запирающимися ячейками и видеонаблюдением. Обеспечивать питание будут 12 полевых кухонь. Проживание и питание в лагере — бесплатное.

На территории городка будут дежурить сотрудники МЧС и полиции, а также бригада скорой медицинской помощи. Представители Роспотребнадзора проконтролируют соблюдение санитарно-гигиенических условий, качество пищи и питьевой воды.