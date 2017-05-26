В Тверской области проживает 13 Героев Социалистического Труда и 4 полных кавалера ордена Трудовой Славы

Среди обладателей высокого звания – прядильщица, мастер художественной отделки стекла, мастер спорта СССР, ткачихи, строитель, врач, токарь, машинист, механизатор, астроном, шахтер.
Полные кавалеры ордена Трудовой Славы работали в различных сферах производства региона. Это прессовщицы, столяр, каменщик-монтажник, печатник.
Герои Социалистического Труда и кавалеры ордена Трудовой Славы Верхневолжья находятся на заслуженном отдыхе и помимо пенсий получают ежемесячную денежную выплату. Размер ЕДВ в 2017 году проиндексирован с 1 февраля, исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2016 год.
Комментарии (2)
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BARBAdos
26.05.2017 10:23
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mishakozacov
26.05.2017 10:32
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