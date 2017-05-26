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В Тверской области проживает 13 Героев Социалистического Труда и 4 полных кавалера ордена Трудовой Славы

26 Мая 2017 09:39
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Среди обладателей высокого звания – прядильщица, мастер художественной отделки стекла, мастер спорта СССР, ткачихи, строитель, врач, токарь, машинист, механизатор, астроном, шахтер.

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы работали в различных сферах производства региона. Это прессовщицы, столяр, каменщик-монтажник, печатник.

Герои Социалистического Труда и кавалеры ордена Трудовой Славы Верхневолжья находятся на заслуженном отдыхе и помимо пенсий получают ежемесячную денежную выплату. Размер ЕДВ в 2017 году проиндексирован с 1 февраля, исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2016 год.

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Метки: герой труда кавалер ордена труда
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Комментарии (2)

  • BARBAdos 
    астроном - герой соц. труда? Такое только в совке могло быть, астрономия - это вообще хобби, а не работа... Хотя нет, линзы на телескопах протирать - это реально ацкий труд... Мастер спорта - тоже из этой же оперы. Но вообще чему удивляться, тогда награждения по разнарядке проводились - нужно было наградить ткача, доярку, шахтера, спортсмена и астронома, вот и награждали. Тогда же представитель каждой профессии должен был знать - что независимо от рода деятельности, каждый своим самоотверженным трудом на благо родины может цацку себе на грудь заработать, даже грузчик...
    26.05.2017 10:23
    0 | 0

    • mishakozacov 
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      26.05.2017 10:32
      0 | 0
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