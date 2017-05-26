На трассе "Россия" в Тверской области на светофоре "Форд" зажало между двумя фурами

25 мая в 22.15 на 228 км трассы М-10 «Россия» в Торжокском районе 59-летний водитель грузовика «Ивеко» ехал в сторону Санкт-Петербурга по крайней правой полосе. Водитель превысил скорость и ехал слишком близко к впереди движущемуся автомобилю «Форд» с прицепом МЗСА, а потому на светофоре не смог вовремя затормозить и врезался в «Форд». От удара «Форд» влетел в впереди стоящий на светофоре «МАЗ», под управлением 36-летнего мужчины. 39-летнего водителя «Форда» госпитализировали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области