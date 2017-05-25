19-летняя заведующая-продавщица-кассир раздавала товары направо и налево и себя не забыла

19-летняя жительница Калининского района, будучи заведующей магазина, продавцом и кассиром в одном лице, в июне 2016 года неоднократно без оплаты передавала товары своим друзьям и знакомым, а также брала продукцию для своих личных целей, что, в итоге, привело к растрате. Ущерб магазину составил более 44 тысяч рублей.

Прокуратура Калининского района поддержала гособвинение в отношении работницы магазина по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения).

Калининский районный суд Тверской области приговорил виновную к 1 году лишения свободы условно.