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19-летняя заведующая-продавщица-кассир раздавала товары направо и налево и себя не забыла

25 Мая 2017 09:49
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19-летняя жительница Калининского района, будучи заведующей магазина, продавцом и кассиром в одном лице,  в июне 2016 года неоднократно без оплаты передавала товары своим друзьям и знакомым, а также брала продукцию для своих личных целей, что, в итоге, привело к растрате. Ущерб магазину составил более 44 тысяч рублей.

Прокуратура Калининского района поддержала гособвинение в отношении работницы магазина по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения).

Калининский районный суд Тверской области приговорил виновную к 1 году лишения свободы условно. 

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Метки: растрата хищение растрата в магазине
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Комментарии (5)

  • russs 
    В 2017 году коммунизм так и не наступил. :(
    25.05.2017 10:10
    1 | 2

    • ДеД 
      Ещё не вечер!
      25.05.2017 10:57
      0 | 1

  • 1% 
    а больше никто не подозревается в растрате и казнокрадстве? ) по ст.160 можно смело кое-кого в полном составе  сажать - и не ошибешься.
    25.05.2017 11:03
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    Наверняка заведующая сожительство вала с директором магазина.Сейчас много таких "директоров", имеющих в штате одну продавщицу.
    25.05.2017 12:01
    0 | 0

  • Alx 
    В деревенских магазинах постоянно дают товары населению без оплаты. Записывают долг в тетрадь. Потом покупатели с пенсии или зарплаты расплачиваются.
    25.05.2017 12:12
    0 | 0
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