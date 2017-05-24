В минувшие выходные в Тверской области гаишники поймали 76 пьяных водителей

В Тверской области за 1 квартал 2017 года по вине пьяных водителей произошло 28 ДТП, в которых 9 человек погибли, 45 получили травмы. В минувшие выходные в регионе вновь прошел «Контроль трезвости», за два дня инспекторы ГИБДД «поймали» 76 пьяных водителей, из них 20 водителей гоняли по дорогам областного центра.

В соответствии с нормой ст. 264.1 УК РФ, за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности.

Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. За три месяца 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции Тверской области выявлено 208 фактов повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

ГИБДД призывает граждан быть бдительными: если вы заметили пьяного водителя, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).