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В Твери два товарища, желая подзаработать, сдали в металлолом чужую фуру

24 Мая 2017 19:40
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19 мая Пролетарский районный суд вынес приговор: два горе-предпринимателя за такой труд получили 2 года условно, с испытательным сроком два с половиной года. Кроме того, владельцу фуры они должны возместить 300 000 рублей. 
Преступление было совершено в феврале 2017 года. 2 февраля два безработных тверичанина решили заработать, сдав в металлолом фуру, которая стояла возле дома. Один мужчина вызвал эвакуатор, убедил водителя эвакуатора, что грузовик MAN NUTZFAHRZEUGE  принадлежит ему. Злоумышленники прицепили грузовик к эвакуатору и отвезли на металлолом. На судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину, сообщает пресс-служба Пролетарского районного суда.

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Метки: сдали фуру в металлолом
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