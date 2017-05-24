В Твери два товарища, желая подзаработать, сдали в металлолом чужую фуру

19 мая Пролетарский районный суд вынес приговор: два горе-предпринимателя за такой труд получили 2 года условно, с испытательным сроком два с половиной года. Кроме того, владельцу фуры они должны возместить 300 000 рублей.

Преступление было совершено в феврале 2017 года. 2 февраля два безработных тверичанина решили заработать, сдав в металлолом фуру, которая стояла возле дома. Один мужчина вызвал эвакуатор, убедил водителя эвакуатора, что грузовик MAN NUTZFAHRZEUGE принадлежит ему. Злоумышленники прицепили грузовик к эвакуатору и отвезли на металлолом. На судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину, сообщает пресс-служба Пролетарского районного суда.