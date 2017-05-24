tvernews.ru
24 мая Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери осудили работницу "ВымпелКома", которая перевела и похитила со счетов абонентов более 210 000 рублей

24 Мая 2017 11:41
Автор:

В Пролетарском суде Твери рассмотрели уголовное дело по  ч.3 ст.159.6 УК РФ бывшей работницы ОАО «ВымпелКом», которая путём мошенничества в сфере компьютерной информации похитила более 210 тысяч рублей компании.

Гражданка Матвеева А. О. была принята на работу в ОАО «Вымпел-Коммуникации» на должность старшего специалиста в Группу сохранения клиентов и поддержки операторов № 1. Она получила индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, а также получила доступ к базе данных, содержащей персональные сведения клиентов и персональных лицевых счетов.

В период с декабря 2014 года по июнь 2015 года Матвеева, используя своё служебное положение, внесла изменения в балансы счетов абонентских номеров, увеличив их на общую сумму  210 317 рублей за счет средств ОАО «ВымпелКом». Далее женщина по предварительной договоренности с пользователями указанных абонентских номеров перевела часть денег - 82 880 рублей - на свою банковскую карту.

Подсудимая с обвинением полностью согласилась и частично возместила причиненный материальный ущерб.

Приговором Пролетарского районного суда Твери Матвеевой назначено наказание - 1.5 года условно и возмещение ущерба ОАО «ВымпелКом» в размере 150317 рублей, сообищили в пресс-службе Пролетарского суда.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: вымпелком мошенничество хищение денег
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • russs 
    60,000 - простили?
    24.05.2017 12:56
    0 | 0

    • horton 
      Нет, она уже " частично возместила причиненный материальный ущерб"...
      24.05.2017 13:17
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
88

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
70

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

2017-05-22 13:10
65

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
49

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

Обманули маму - впарили косметические услуги в кредит на 100 тысяч

2017-05-22 14:09
39

С Днем Пионерии, господа-товарищи!

2017-05-19 08:35
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100