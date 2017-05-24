В Твери осудили работницу "ВымпелКома", которая перевела и похитила со счетов абонентов более 210 000 рублей

В Пролетарском суде Твери рассмотрели уголовное дело по ч.3 ст.159.6 УК РФ бывшей работницы ОАО «ВымпелКом», которая путём мошенничества в сфере компьютерной информации похитила более 210 тысяч рублей компании.

Гражданка Матвеева А. О. была принята на работу в ОАО «Вымпел-Коммуникации» на должность старшего специалиста в Группу сохранения клиентов и поддержки операторов № 1. Она получила индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, а также получила доступ к базе данных, содержащей персональные сведения клиентов и персональных лицевых счетов.

В период с декабря 2014 года по июнь 2015 года Матвеева, используя своё служебное положение, внесла изменения в балансы счетов абонентских номеров, увеличив их на общую сумму 210 317 рублей за счет средств ОАО «ВымпелКом». Далее женщина по предварительной договоренности с пользователями указанных абонентских номеров перевела часть денег - 82 880 рублей - на свою банковскую карту.

Подсудимая с обвинением полностью согласилась и частично возместила причиненный материальный ущерб.

Приговором Пролетарского районного суда Твери Матвеевой назначено наказание - 1.5 года условно и возмещение ущерба ОАО «ВымпелКом» в размере 150317 рублей, сообищили в пресс-службе Пролетарского суда.