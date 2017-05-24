В Тверской области пропала 80-летняя Клавдия Смирнова

В деревне Ладыгино Оленинского района Тверской области 7 мая ушла из дома и не вернулась 80-летняя Смирнова Клавдия Васильевна. Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова», женщине на вид 75-85 лет, низкого роста (около 160 см), волосы седые, короткие. Предположительно была одета в темные сапоги, темные трико, темную куртку, шапку или платок. Могла уехать на попутке по трассе М9 (деревня Ладыгино находится рядом с трассой). Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: 8910646-34-34 или 102