«Тверь Водоканал» капитально отремонтирует колодец на улице Кольцевой

24 мая специалисты ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») будут проводить работы по монтажу водопроводного колодца на пересечении улиц Кольцевая и Соревнования.

Накануне, в диспетчерскую службу компании обратились жители частного сектора с сообщением о течи из колодца. Выехавшая на место бригада обнаружила повреждение на врезке в водопровод. Работники водоканала оперативно устранили течь, предотвратив подтопление частных домов. Однако обследование трубопровода показало необходимость капитального ремонта колодца.

- Из-за течи на врезке к одному из частных домов нарушилась конструкция колодца и возникла угроза повреждения уличного водопровода. Чтобы этого не допустить было принято решение капитально отремонтировать колодец, - рассказал начальник ремонтно-строительного цеха Дмитрий Шумский.

В настоящее время сотрудники водоканала ведут необходимые подготовительные работы, согласовывается временное перекрытие дорожного движения, а также работы по аварийному спилу деревьев в зоне разрытия.

Для обеспечения надежного водоснабжения улицы в ходе ремонтных работ специалисты компании полностью демонтируют колодец, чтобы установить плиту-основание, которая обеспечит его устойчивость и обезопасит проходящий в этом месте трубопровод. Затем будет заново смонтирован колодец и выполнен ремонт врезки.