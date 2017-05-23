В Твери нашли основания двух храмов начала XV века

В Твери на территории Жёлтикова монастыря в Твери обнаружили основания храмов начала XV века. Остатки древнего свода были скрыты под основанием более позднего времени. Раскопки в монастыре с 14 мая ведёт археолог, доктор искусствоведения Алексей Салимов вместе с соратниками.

Некогда процветающий Жёлтиков монастырь, один из древнейших на тверской земле, был разорён в первой половине XX века, особенно пострадал при отступлении советских войск из Калинина в октябре 1941 года, а после войны территория была занята складом ГСМ военной части, причём горючее хранили в том числе и под землёй. Когда военные закапывали цистерны с керосином, ковш экскаватора вычерпал вместе с землёй части древнего храма, которые так и остались в отвале. В 2015 году суд обязал воинскую часть убрать склад с территории монастыря, на месте вновь заработал экскаватор.

По словам Алексея Салимова, он мечтал о раскопках в Жёлтиковом монастыре 30 лет. Сейчас территорию возвращают церкви, а настоятелем возрождающейся обители стал настоятель Малицкого монастыря отец Борис, с которым специалисты нашли общий язык. Они решили найти храм, законсервировать его основание и понять масштабы будущего строительства – а монастырь обязательно будут восстанавливать.

Алексей Салимов признаётся, что, когда он увидел котлован, оставленный военными, надежды найти что-нибудь почти не было. Кроме того, Южный придел, где находилась могила основателя монастыря, игумена Арсения, был утрачен. Раскопки проводились по чертежу 1912 года. После ряда расчётов археологи пришли к выводу, что северная часть может быть обнаружена. И эти расчёты оправдались.

- Фактически мы нашли два храма: главный – Успенский собор – и Никольский придел. Они оба достойны внимания, поскольку имеют ряд конструктивных решений, которые свидетельствуют о мастерстве тверских зодчих и выпадают из контекста московской архитектуры конца XIV – начала XV века. Это сенсация!

Во-первых, ряд особенностей сближают тверские постройки с балканскими памятниками. Строили храмы, скорее всего, тверские мастера, но знакомые с иноземной типологией. Во-вторых, в Твери предложили уникальную конструкцию – то, что можно назвать протокрещатым сводом. Крещатый свод на русскую землю привезли итальянские зодчие в первой четверти XVI столетия (причём в Италии такого не было). Искусствоведы привыкли считать крещатый свод их творением, но тверские находки толкают на мысль, что итальянцы могли позаимствовать прототип подобного архитектурного решения у местных строителей.

- Я давно работаю с тверским средневековьем и ещё со времени раскопок в Старице подозревал в тверских зодчих особую креативность. Тверское средневековое зодчество как нельзя лучше свидетельствует о творческой взаимосвязи стран православного мира – Руси, Сербии, Болгарии, Греции. В храмах виден синтез идей.

По словам Алексея Салимова, под подошвой фундамента нет свай - это характерно для храмов, построенных до середины XV века. Фундамент на метр загоняли в материк, цоколь делали довольно высоким.

- Культура строительства была очень высокой: до подошвы фундамента выложены хорошо обработанные камни. Зачем было закладывать такой камень в землю, я не могу объяснить - это другой менталитет. Белый камень возили из Старицы, я думаю, здесь на Тьмаке была пристань, и строительные материалы доставляли по воде на плотах и баржах.

Размеры собора относительно невелики – примерно 9,5 на 9 метров. В фундамент довольно грубо врезано основание строения петровского времени – в первой четверти XVIII века монастырь переживал период расцвета и активно строился. Рядом виднеется кирпичная кладка – очевидно, здесь стояла чья-то фамильная часовенка.

Отвал, оставшийся после рытья котлована, археологи перебрали полностью. Там нашли кости, которые, видимо, выкинуло ковшом. Эти останки исследуют и перезахоронят. В отвале удалось обнаружить массу каменных обломков – архитектурных элементов, резных карнизов, плит, скрывавших древние захоронения под полом храма. Изначальное местоположение этих плит установить уже невозможно, тем не менее, и они дают массу информации к размышлению.

- Одна из плит лежала лицом вниз, и когда мы её перевернули, то обнаружили читаемую надпись – а не все надписи сохранились настолько, чтобы их можно было расшифровать, - рассказывает Елена Романова, старший научный сотрудник отдела археологии ТГОМ. – Здесь был захоронен дьяк по имени Петро, «Витовта сын». На других плитах характерный для 60-70-х гг. XVI века орнамент «волчий зуб».

26 мая археологи остановят работы и законсервируют раскопки. После восстановления Жёлтикова монастыря основания старого храма вероятно, войдут в комплекс в качестве экспоната. «Это мечта, - говорит Алексей Салимов, – но мои мечты обычно сбываются».