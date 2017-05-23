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В Тверской области арестованы двое мужчин, которые пытались сжечь человека заживо

23 Мая 2017 16:18
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7 апреля 2017 года в городе Нелидово 26-летний мужчина облил горючей жидкостью тело и одежду 21-летнего парня, после чего второй злоумышленник - 42-летний мужчина - поджёг одежду, которая моментально воспламенилась. В результате потерпевший получил ожоги лица, шеи, груди, левого плеча, которые оцениваются как легкий вред здоровью. Подозреваемые в совершении преступления установлены и задержаны.

Нелидовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области выдвинул обвинение двум местным жителям в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п.п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом).

По ходатайству следствия обвиняемых заключили под стражу.

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Метки: ожоги сжечь заживо подожгли человека
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Комментарии (1)

  • hatamoto san 
    ни фига себе легкий вред! инквизиторов засадить надолго надо, а лучше самих на костерок...
    23.05.2017 18:06
    0 | 0
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