В Тверской области арестованы двое мужчин, которые пытались сжечь человека заживо

7 апреля 2017 года в городе Нелидово 26-летний мужчина облил горючей жидкостью тело и одежду 21-летнего парня, после чего второй злоумышленник - 42-летний мужчина - поджёг одежду, которая моментально воспламенилась. В результате потерпевший получил ожоги лица, шеи, груди, левого плеча, которые оцениваются как легкий вред здоровью. Подозреваемые в совершении преступления установлены и задержаны.

Нелидовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области выдвинул обвинение двум местным жителям в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п.п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом).

По ходатайству следствия обвиняемых заключили под стражу.