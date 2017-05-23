Тверской спортсмен Дмитрий Излегощев стал победителем Первенства России по боевому самбо

21 мая в Санкт-Петербурге прошло Первенство России по Боевому Самбо среди юношей и юниоров.

16-летний воспитанник ГБУ "СШОР по видам единоборств" из Тверского бойцовского клуба "Барракуда" Дмитрий Излегощев представлял наш регион в категории 16-17 лет до 68 кг. Спортсмен провёл 3 схватки.

В 1/4 финала Дмитрий доминировал в течении всего боя и выиграл досрочно. Полуфинал и финал прошли в упорной борьбе, твесркой спортсмен одержал победы по очкам в обоих поединках, и стал победителем Первенства России. Дмитрию также будет присвоен разряд КМС по боевому самбо.