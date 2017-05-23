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В Тверской области сбили двух велосипедисток

23 Мая 2017 09:12
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22 мая в городе Западная Двина в 12.50 59-летний водитель ВАЗ 21074 на ул. Комсомольской сбил 56-летнюю велосипедистку, которая ехала по краю дороги в попутном направлении. Женщину госпитализировали.

22 мая около 20.00 на ул. Вагжанова у д. 6 «А»  в городе Лихославль 50-летний водитель скутера «Ягуар»  сбил  82-летнюю велосипедистку. Водитель скутера отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: сбили велосипедисток
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Комментарии (8)

  • Proletary 
    Слово "скутер" лишнее. Вот написали бы, что в Лихославле водитель Ягуара сбил велосипедистку - и новость выстрелит из всех фалломорфных бордюров.
    23.05.2017 09:24
    1 | 2

    • horton 
      А в меня выстрелило, даже чуть не убило: "... 82-летнюю велосипедистку..."!!!!!!!!!
Про "56-летнюю" даже не удивилась...)
      23.05.2017 09:28
      0 | 5

  • Dobry кrtek 
    Повылезали с утра "бездельники"). Никто работать не желает, за всех отдуваюсь.
    23.05.2017 09:38
    1 | 2

    • horton 
      Вы прям как Кудимов сегодня... из полиции "нравов"? )
      23.05.2017 09:44
      0 | 0

    • Proletary 
      У меня 2 ноутбука расчлененных на столе. Софт работает, а я пока тут слежу за нравственностью.
      23.05.2017 09:48
      1 | 0

  • Бертран 
    Передовая медицина, хорошее питание и забота властей делают стариков активными и жизнерадостными на всём протяжении периода дожития.
В 82 года гонять на велосипеде и шутя переносить серьёзные травмы, это дорогого стоит, господа!
    23.05.2017 09:55
    0 | 3

    • Proletary 
      Забыли добавить, что вот они, первые плоды работы нового главы комитета по делам молодежи Тверской области.
      23.05.2017 09:59
      1 | 2

      • Dobry кrtek 
        Так это он на скутере рассекал?
        23.05.2017 10:23
        0 | 0
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