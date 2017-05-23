В Тверской области сбили двух велосипедисток

22 мая в городе Западная Двина в 12.50 59-летний водитель ВАЗ 21074 на ул. Комсомольской сбил 56-летнюю велосипедистку, которая ехала по краю дороги в попутном направлении. Женщину госпитализировали.

22 мая около 20.00 на ул. Вагжанова у д. 6 «А» в городе Лихославль 50-летний водитель скутера «Ягуар» сбил 82-летнюю велосипедистку. Водитель скутера отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области