"Газель" влетела в "КамАЗ" на трассе М-9: один погиб, двое пострадали

ДТП произошло 22 мая на федеральной автодороге М-9 "Балтия".

Как сообщили в ГИБДД по Тверской области, по предварительной информации, на 182 км М-9 "Балтия" Зубцовского района около 11.15 мужчина-водитель "Газель" наехал на стоящий на обочине автомобиль Камаз, который осуществлял в это время дорожные работы.

В результате ДТП пассажир автомобиля "Газель" от полученных травм скончался на месте, водитель и пассажир автомобиля Газель с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства и причина ДТП выясняются.