В ИК-6 муфтий города Бежецка встретился с осужденными-мусульманами

Представитель Тверской соборной мечети по городу Бежецку и району муфтий Радик Касымов встретился с осужденными мусульманами в исправительной колонии № 6 строгого режима.

В настоящее время в ИК-6 города Бежецка отбывают наказание 162 осужденных, исповедующих ислам. Всего в учреждениях УФСИН России по Тверской области сейчас содержатся свыше 800 мусульман, среди которых не только граждане Российской Федерации, но и узбеки, таджики, азербайджанцы.

Радик Касымов рассказал осужденным об основах и истории возникновения ислама, о ниспослании пророков и ниспослании книг. Побеседовал об особенностях совершения религиозных обрядов в местах лишения свободы, о противодействии распространению идей религиозного экстремизма и радикализма.

Ответил на вопросы и попросил осужденных соблюдать заповеди и посты, проявлять больше терпения и сострадания, дал духовные напутствия.