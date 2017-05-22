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В ИК-6 муфтий города Бежецка встретился с осужденными-мусульманами

22 Мая 2017 14:35
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Фоторепортаж

Представитель Тверской соборной мечети по городу Бежецку и району муфтий Радик Касымов встретился с осужденными мусульманами в исправительной колонии № 6 строгого режима.

В настоящее время в ИК-6 города Бежецка отбывают наказание 162 осужденных, исповедующих ислам. Всего в учреждениях УФСИН России по Тверской области сейчас содержатся свыше 800 мусульман, среди которых не только граждане Российской Федерации, но и узбеки, таджики, азербайджанцы.

Радик Касымов рассказал осужденным об основах и истории возникновения ислама, о ниспослании пророков и ниспослании книг. Побеседовал об особенностях совершения религиозных обрядов в местах лишения свободы, о противодействии распространению идей религиозного экстремизма и радикализма.

Ответил на вопросы и попросил осужденных соблюдать заповеди и посты, проявлять больше терпения и сострадания, дал духовные напутствия.

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Метки: ик-6 муфтий бежецка ислам заключённые-мусульмане
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Комментарии (1)

  • peshehod 
    Видит бог, не за то Михаил Тверской кровь в Орде проливал, чтобы на его родных землях такие оксюмороны, как "муфтий Бежецка", возникали...
    22.05.2017 15:36
    0 | 3
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