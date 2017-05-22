Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

21 мая читательница ТИА studentka разместила народную новость про незаурядный тверской бордюр, который, по ее мнению, очень похож на головку полового члена. Новость вызвала бурю эмоций, активно обсуждается на сайте (на 12:50 22 мая - 68 комментариев), а вот сама автор получила от сообщества более трех десятков минусов.

Мнения читателей ТИА разделились: одни посчитали сравнение столбиков с детородным органом несправедливым, другие решили, что у автора новости больное воображение, третьи пожелали девушке любви и ласки, но были и те, кто разделил мнение «студентки».

ТИА провело опрос среди прохожих. На вопрос: «На что, по вашему мнению, похож этот бордюр или парковочный столбик?» - большинство людей хихикали и смущенно отворачивались. Были и те, кто рассмеявшись, говорили, что сие творение напоминает грибочек или яичко. Взрослые серьезные женщины без хихиканья честно признавались, что неприличная форма у этих бордюров: «На гениталии похожи», - говорили они. Водитель, которого заинтересовало присутствие журналиста у вокзала, сказал прямо: «На что похожа? Понятно - на залупу».

Поэтому, судя по хихиканью большинства прохожих, они, глядя на бордюр, увидели то же, что и автор народной новости studentka.