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Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали - ТИА
22 Мая 2017 13:10
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Фоторепортаж
Видео

21 мая читательница ТИА studentka разместила народную новость про незаурядный тверской бордюр, который, по ее мнению, очень похож на головку полового члена. Новость вызвала бурю эмоций, активно обсуждается на сайте (на 12:50 22 мая - 68 комментариев), а вот сама автор получила от сообщества более трех десятков минусов.

Мнения читателей ТИА разделились: одни посчитали сравнение столбиков с детородным органом несправедливым, другие решили, что у автора новости больное воображение, третьи пожелали девушке любви и ласки, но были и те, кто разделил мнение «студентки».

ТИА провело опрос среди прохожих. На вопрос: «На что, по вашему мнению, похож этот бордюр или парковочный столбик?» - большинство людей хихикали и смущенно отворачивались. Были и те, кто рассмеявшись, говорили, что сие творение напоминает грибочек или яичко. Взрослые серьезные женщины без хихиканья честно признавались, что неприличная форма у этих бордюров: «На гениталии похожи», - говорили они. Водитель, которого заинтересовало присутствие журналиста у вокзала, сказал прямо: «На что похожа? Понятно - на залупу».

Поэтому, судя по хихиканью большинства прохожих, они, глядя на бордюр, увидели то же, что и автор народной новости studentka.

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Метки: бордюр парковочный столбик головка полового члена
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Комментарии (30)

  • Leo-L 
    "Водитель, которого заинтересовало присутствие журналиста у вокзала, сказал прямо: «На что похожа? Понятно - на залупу». 
Цитата из новости))
ТИА, жжете просто!)))))))))))))))))))))))))
    22.05.2017 13:18
    0 | 28

    • Varg 
      рейтинг 18+ указан - можно жечь русским могучим.
Нижняя часть данных  изделий  должна при монтаже заглубляться до пояска, выполняющего фиксирующую функцию, в асфальт - тогда бы просто полусферы торчали и не вызывали бы подобных ассоциаций.
      22.05.2017 13:23
      0 | 11

    • russs 
      Так-то! Это вам не твериград унылый.
      22.05.2017 14:58
      0 | 3

  • id1Ray 
    ну похоже и похоже, правда не ясно зачем в розовый красили? чтоб еще больше сходства было?
    22.05.2017 13:20
    1 | 12

  • TvereZ 
    "Вовочка, о чем ты думаешь, глядя на этот к̶и̶р̶п̶и̶ч̶ бордюр?
- О бабах, Марьиванна
- Почему?
- А я всегда о них думаю!"
(с) Анекдот
    22.05.2017 13:22
    0 | 10

  • kudimov 
    Этот арт-объект может стать достопримечательностью Твери. Символизирует отношение чиновников к чаяниям народа.
    22.05.2017 13:30
    0 | 13

    • dekla 
      Кудимов, опередил!!!
      22.05.2017 14:10
      0 | 5

  • horton 
    ТИА, и вы туда же... как студентки прямо )))
А чего грязюка-то такая в Твери??? И не только на улицах...
    22.05.2017 13:35
    0 | 10

    • blkm 
      horton , так я как-то писал - у них в редакции один мужик на шестерых.
      22.05.2017 15:05
      0 | 5

  • Dominion 
    Вот она, журналистика, которую мы заслужили :)
    22.05.2017 13:44
    0 | 9

    • Dobry кrtek 
      Уверен, мадам, что .алупу своего бойфренда Вы не называете glans penis.))) Будьте честной.
      22.05.2017 15:05
      3 | 2

  • Whois 
    Опусы от журналистов ТИА все больше и больше отталкивают.
Следующий шаг - изложение новостей матом без использования знаков препинания. Не потому, что жизнь такая, а потому, что автору так проще объяснить суть события используя свой словарный запас.
    22.05.2017 13:48
    2 | 8

  • _Gelsomino_ 
    ТИА, залупа, первый канал! Давайте втащим новость в топ - пусть федеральные сми подхватят! Нашему региону есть чем гордится: малыми архитектурными фотками, журналистикой, ну в общем вы поняли!
    22.05.2017 13:57
    1 | 14

  • Добрая Мышь 
    углубление в нижней части предназначено скорее всего для цепи, которая бы соединяла весь бордюр между собой, чтобы никто не мог проехать, в частности мотоциклисты
    22.05.2017 14:00
    2 | 5

    • kudimov 
      Фиф, а если перед палисадником поставить несколько штучек, то ни одна машина не повредит забор!) И дом сразу оживет - будет лучше смотреться, с изюминкой))
      22.05.2017 14:07
      2 | 4

      • kudimov 
        Вижу, вижу алые кисти рябин.
Вижу, Фифин дом номер двадцать один.
Вижу, вижу кучку "пупков" у ворот.
Город, где меня Фифа ждет.)))
        22.05.2017 14:20
        2 | 5

        • Добрая Мышь 
          у моего дома рябины пока нет. елки-сосны и красивый заборчик 2-х метровый
          22.05.2017 14:50
          0 | 2

          • kudimov 
            Как тюрьма!)) А часовые на вышках?)
            22.05.2017 15:12
            1 | 2

            • Добрая Мышь 
              2 кошака  сторожевые
              22.05.2017 15:24
              0 | 2

  • ilich 
    Деградируем... 
Понадобилось всего четыре года, чтобы это ограждение, ранее стоявшее у самого входа в ТЦ и соединенное цепью ( тут Добрая Мышь абсолютно права) и не никого не возбуждавшее,  превратилась в шеренгу залуп...

Удивляюсь, как ещё колбасу народ в магазинах покупает и берет в руки.
    Прикрепленные изображения:
    22.05.2017 14:29
    0 | 9

  • dekla 
    Сейчас как раз конкурс на туристский логотип проходит! А что-на автомобильных гос номерах 69, из этой же серии...
    22.05.2017 14:33
    0 | 6

  • russs 
    !
    Прикрепленные изображения:
    22.05.2017 14:57
    0 | 12

    • Dobry кrtek 
      Звонит девушка на Русское радио.
- Здравствуйте,меня зовут ГоловачЛена.
-Это что,залупа,что-ли?
-Это вы залупа,а я-Лена Головач.
      22.05.2017 15:06
      0 | 6

  • Змейка 
    У меня один простой вопрос к ТИА: зачем?
    22.05.2017 15:10
    1 | 7

    • kudimov 
      Из к/ф "Тени исчезают в полдень"
"- Устин Акимыч, а Варька твоя к Егорке сбежала
- ....Зачем? ...
- Как зачем? За ентим, за самым...)"
      22.05.2017 15:14
      0 | 7

    • Dobry кrtek 
      Чтобы Вы, Змея, прекрасно ориентировались в .алупах и не путали их с бордюрами.) Или, чтобы бордюры не путали с...
      22.05.2017 15:17
      0 | 5

  • BARBAdos 
    нормальная ,веселая новость. Кстати с таким заборчиком инвесторы в очередь в Тверь-сити выстроются.
    22.05.2017 15:25
    2 | 4

  • russs 
    Нужно под это дело кинуть клич:
Тверь - столица плодородия, и завлекать со всей России немогущих зачать дщерей Евы посидеть на сих приапахЪ! Не забесплатно, конечно, а с посекундной тарификацией!
Так мы сделаем наш город красивым и туристкопривлекателным! А супругов -
 традиционно в традиционные рюмочные завлекать!
    22.05.2017 15:45
    0 | 1

  • Bonch 
      А  заметили по комментам  прохожих,  что всё  зависит от нашей же  испорченности?  :))  Половина  прохожих  ничего себе  не  представили. 
Так  что бетонные колобашки не при чём!  Дело в нас  самих - у  кого на  что воображения  хватит. :))
    Прикрепленные изображения:
    22.05.2017 16:19
    0 | 2

    • Whois 
      Старая пословица:
У кого чего болит, тот о том и говорит.
      22.05.2017 16:49
      0 | 2
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