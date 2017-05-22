Историк Константин Соколов расскажет про крестьянские восстания в Тверской губернии

27 мая в 15:00 культурно-просветительский фонд «Ника», Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького и медиапроект «Стол» представят новую книгу историка Константина Соколова «Пламя над Волгой. Крестьянские восстания и выступления в Тверской губернии в конце 1917 – 1922 гг.».

Эта книга освещает все известные восстания и выступления тверского крестьянства в эпоху гражданской войны и первые годы НЭПа. Впервые систематически рассмотрены все формы протестного движения: от мелких стычек жителей деревень с комитетами бедноты и большевистскими ячейками до крупных восстаний, в том числе «зеленой армии» (дезертиров).

Книга позволяет лучше понять не только сам крестьянский протест, но и политику советской власти в отношении деревни, массовую психологию крестьян, характер отношений власти и народа в эту непростую историческую эпоху.

Презентация книги пройдёт в рамках лектория «1917», посвященного духовному, культурному и антропологическому осмыслению революции в России. Издание представит автор.

Адрес: г. Тверь, Свободный переулок, 28.