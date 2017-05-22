В Твери таксист ударил ножом своего пассажира

Врачи тверской клинической больницы скорой медицинской помощи сообщили в полицию о госпитализации 50-летнего местного жителя с резаной раной брюшной полости. Следователи прибыли в медучреждение, чтобы опросить потерпевшего, а также они разыскали очевидцев преступления и изъяли вещественные доказательства.

Оказалось, что во время поездки в такси между потерпевшим и водителем произошла ссора. Приехав по адресу, мужчины вышли из автомобиля и продолжили конфликтовать на улице. Внезапно таксист выхватил нож и нанес удар своему пассажиру в область живота, причинив тяжкий вред здоровью, после чего скрылся. Потерпевший смог подняться к себе в квартиру и вызвал бригаду скорой помощи.

Личность подозреваемого в нанесении ранений установлена - им оказался 47-летний житель Твери. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.