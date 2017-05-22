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В Твери таксист ударил ножом своего пассажира

22 Мая 2017 10:43
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Врачи тверской клинической больницы скорой медицинской помощи сообщили в полицию о госпитализации 50-летнего местного жителя с резаной раной брюшной полости. Следователи прибыли в медучреждение, чтобы опросить потерпевшего, а также они разыскали очевидцев преступления и изъяли вещественные доказательства.  

Оказалось, что во время поездки в такси между потерпевшим и водителем произошла ссора. Приехав по адресу, мужчины вышли из автомобиля и продолжили конфликтовать на улице. Внезапно таксист выхватил нож и нанес удар своему пассажиру в область живота, причинив   тяжкий вред здоровью, после чего скрылся. Потерпевший смог подняться к себе в квартиру и вызвал бригаду скорой помощи.

Личность подозреваемого в нанесении ранений установлена - им оказался 47-летний житель Твери. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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Метки: такси происшествие в твери поножовщина ударил нодом ранение в живот таксист напал на пассажира
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Комментарии (3)

  • infist 
    Человеку который в ссоре из за 150 рублей, готов достать нож и прирезать кого нибудь, подписка о невыезде самое то.
    22.05.2017 11:16
    0 | 6

  • Инокентий 
    Хачсишка? Думаю оно...
    22.05.2017 11:25
    1 | 0

  • russs 
    Возможно, то был не просто чорный, а чорный хер'ург, задумавший оказать свому пассажиру дополнительную услугу по удалению почки в качестве оплаты за проезд.
    22.05.2017 11:38
    1 | 0
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