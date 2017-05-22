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За долги по алиментам женщину приговорили к лишению свободы

22 Мая 2017 09:43
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В Кимрах местную жительницу суд приговорил к лишению свободы за неуплату алиментов несовершеннолетнему ребенку. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Подсудимая, уроженка г.Кимры, решением суда была лишена родительских прав и обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание 11-летнего сына в размере 1/4 части всех видов заработка, начиная с марта 2012 года до его совершеннолетия.

Ранее подсудимая привлекалась к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин в нарушение решения суда).

Женщина не работала, уважительных причин неуплаты алиментов судебному приставу — исполнителю не предоставляла, в Центр занятости населения г. Кимры для поиска работы не обращалась. В результате  задолженность по алиментам составила более 16 000 рублей.

Приговором Кимрского городского суда Тверской области женщине назначено наказание -  лишение свободы сроком на 4 месяца в колонии общего режима.

 

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Метки: долги по алиментам лишение родительских прав кимры должница по алиментам
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