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Калининская АЭС приняла участие во всероссийской акции «Ночь музеев», посвященной Году экологии

22 Мая 2017 09:09
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Фоторепортаж

В одну ночь уроженцы города Удомли и гости атомграда получили максимум впечатлений. 18 мая Калининская АЭС впервые приняла участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь в музее», которая была посвящена Году экологии.

Свои сценарии готовят порядка сотни музеев и галерей разных направлений по всей стране. В этот день для всех желающих двери открыл и Удомельский краеведческий музей. Организаторы акции помимо основной экспозиции, в которой отражена история Удомельского края с древнейших времен, предложили вниманию посетителей мастер-классы, выставки, инсталляции, презентации, экскурсии и встречи с интересными людьми.

- Наш музей входит в Тверское государственное объединение музеев, которое объединяет более 50 музеев области. За год мы проводим от 12 до 16 новых выставок. В этом плане жители нашего города находятся в привилегированном положении и могут увидеть в течение года выставки на любой вкус: живопись, прикладное творчество, фотоработы. Кроме того, каждый год мы предоставляем площадку молодым талантливым художникам нашего округа, - сказал руководитель Удомельского краеведческого музея Александр Краснополин.

В рамках акции прошла встреча с известным удомельским путешественником и фотографом Анатолием Чернявским. С 2007 года молодой человек работает на Калининской атомной станции. За это время он внес большой вклад в расширение сферы влияния Калининской АЭС в Тверском регионе и за его пределами, став инициатором и исполнителем проведения фотовыставок и встреч с общественностью в Удомле, Твери, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и других городах страны. Накануне в музее открылась его новая выставка «RF-ПУТЕШЕСТВИЕ», на которой представлены 25 широкоформатных фотографий из самых труднодоступных и красивых мест России.

Колоритные снимки, сделанные автором во время путешествий на мотоцикле по Кольскому полуострову, Карелии, Кавказу, Горному Алтаю, Якутии, Колыме, Камчатке и другим регионам нашей необъятной страны, призваны будоражить воображение самых искушенных путешественников. Вулканы Камчатки, Ленские столбы Якутии, бесконечные дороги Хакасии, естественный музей Великой Отечественной войны на хребте Муста-Тунтури на Кольском полуострове, один из крупнейших лагерей ГУЛАГа на Колыме Бутугычаг повествуют об истории, культуре и природе родной страны.

Путешественник поделился своим опытом странствий, а также провел для всех желающих интерактивную игру. На металлической широкоформатной поверхности в виде карты России и дети, и взрослые с азартом размещали города и регионы, моделировали свои маршруты из более чем 80 магнитов. В качестве суперигры участникам было предложено разместить и магниты с названиями всех атомных станций России. Все с успехом справились с заданием, чем приятно удивили Анатолия.

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Метки: каэс аэс калининская атомная станция ночь музеев
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Комментарии (2)

  • Naum 
    Где экология, а где музеи ? Лучше бы реки и озера почистили, мусор убрали, деревья посадили.
    22.05.2017 10:01
    0 | 0

    • rocketman19 
      для сидящих в бронетранспортере:https://tvernews.ru/news/220731/
      22.05.2017 10:24
      0 | 0
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