В Тверской области из гаража украли имущество на 120 000 рублей

51-летний житель города Кимры Тверской области сообщил полиции, что кто-то открыл его гараж и украл электроинструменты, надувную лодку и лодочный мотор. Сумма ущерба – 120 000 рублей. Полиция задержала подозреваемого в краже 45-летнего безработного, правда, часть имущества злоумышленник уже успел продать, а деньги потратить. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области