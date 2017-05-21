В Тверской области горели штабеля леса, пожар заметили "из космоса"

21 мая в 13:37 при проведении космического мониторинга на территории Торжокского района была выявлена термическая точка. На место выехали пожарные Торжокского пожарно-спасательного гарнизона. Данные мониторинга подтвердились, горели штабеля леса.
В Тверской области сотрудники МЧС продолжают контролировать ситуацию с пожарами в лесах региона. 21 мая проверяли территорию бывших торфоразработок. Очагов тления торфа не обнаружено, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области
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21.05.2017 21:42
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