В Тверской области горели штабеля леса, пожар заметили "из космоса"

21 мая в 13:37 при проведении космического мониторинга на территории Торжокского района была выявлена термическая точка. На место выехали пожарные Торжокского пожарно-спасательного гарнизона. Данные мониторинга подтвердились, горели штабеля леса.

В Тверской области сотрудники МЧС продолжают контролировать ситуацию с пожарами в лесах региона. 21 мая проверяли территорию бывших торфоразработок. Очагов тления торфа не обнаружено, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области