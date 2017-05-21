tvernews.ru
21 мая Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области горели штабеля леса, пожар заметили "из космоса"

21 Мая 2017 18:00
Автор:

21 мая в 13:37 при проведении космического мониторинга на территории Торжокского района была выявлена термическая точка. На место выехали пожарные Торжокского пожарно-спасательного гарнизона. Данные мониторинга подтвердились, горели штабеля леса. 
В Тверской области сотрудники МЧС продолжают контролировать ситуацию с пожарами в лесах региона. 21 мая проверяли территорию бывших торфоразработок.  Очагов тления торфа не обнаружено, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: горели штабеля леса
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • protivvsex 
    шашлыки!
    21.05.2017 18:22
    0 | 4

  • Net. 
    Уроды, столько леса загубили! Штабеля...Срубят, лес изгадят, так еще и прос.ут! Страна непуганых идиотов!
    21.05.2017 19:07
    2 | 3

  • 1% 
    штабеля леса в Торжокском районе? это где предатели и воры замутили завод "Талион-Терра" и рубят наш лесок, чтобы продать его в гейские страны? бугага, конечно он "сам загорелся") еще бы)
    21.05.2017 21:42
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
64

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
46

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
46

В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

2017-05-16 10:19
46

Мусорного завода в Оленинском районе не будет, а глава Олег Дубов попрощался с жителями

2017-05-16 14:15
39

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

С Днем Пионерии, господа-товарищи!

2017-05-19 08:35
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100