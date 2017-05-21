В Тверской области мужчина избил "товарища" доской, теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы

20 мая в поселке Редкино Конаковского района Тверской области поссорились два 34-летних местных жителя. Один мужчина взял доску и стал бить «товарища» по голове и спине. Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области