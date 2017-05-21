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В Тверской области мужчина избил "товарища" доской, теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы

21 Мая 2017 15:11
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20 мая в поселке Редкино Конаковского района Тверской области поссорились два 34-летних местных жителя. Один мужчина взял доску и стал бить «товарища» по голове и спине. Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области

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Метки: избил доской
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Комментарии (1)

  • 1% 
    жесть какая... а терпила не думал сопротивляться досочнику? не понимаю таких людей, единственно верная стратегия - лучше пусть ведут двое, чем несут четверо
    21.05.2017 15:38
    0 | 0
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