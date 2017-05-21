Тверские дзюдоисты привезли две золотые медали с всероссийских соревнований

С 13 по 16 мая в Магадане прошли Открытые всероссийские соревнования «Праздник дзюдо». В соревнованиях приняли участие 300 борцов от 12 до 18 лет из 46 регионов России, Республики Беларусь, Казахстана, Азербайджана, Молдовы и Луганска.

Тверские спортсмены Сардарбек Наврузов завоевал золотую медаль в категории до 33 кг, а Ярослав Шевченко одержал победу в весе до 36 кг, сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области