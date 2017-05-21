В Конаковском районе прошел Открытый чемпионат Тверской области по конкуру

В соревнованиях приняли участие спорстмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Свердловской, Красноярской, Ярославской и Тверской областей, Республики Чувашия и Красноярского края.

Представитель КСК «Конаковские конюшни» Артур Малиев завоевал три медали. На жеребце Аль Кампо-02 Артур завоевал серебряную медаль на маршруте № 3 с высотой препятствий до 130 сантиметров и стал третьим в открытом классе на маршруте № 2 с высотой препятствий 115-120 сантиметров. На жеребце Альтаир-05 он стал вторым на маршруте № 4 с высотой препятствий до 105 сантиметров, сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области