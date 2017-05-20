tvernews.ru
20 мая Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В июне в Тверской области пройдет второй Национальный туристский форум "Реки России"

20 Мая 2017 12:01
Автор:

23-24 июня в Тверской области на площадке "Рэдиссон Завидово" в Конаковском районе, пройдет второй Национальный туристский форум "Реки России", организованный правительством Тверской области при поддержке Ростуризма.

- Необходимо увеличить количество круизных судов, которые курсируют в Тверской области. Нужно разработать соответствующую программу и уже в следующем году удвоить число лайнеров, заходящих в регион, - считает Игорь Руденя.

Главные задачи форума «Реки России» в 2017 году — продвижение туристского потенциала Тверской области, обсуждение механизмов и программ, направленных на развитие водного туризма, в первую очередь его инфраструктурной составляющей.

В рамках форума так же будут рассмотрены практики по развитию и продвижению территорий, расположенных на круизных маршрутах. Участники обсудят создание туристического «лица» городов, вопросы событийного и музейного туризма, разработку туристических сувениров, формирование гастрономических маршрутов.

На площадке мероприятия будет работать выставка-ярмарка производителей сувенирной продукции ЦФО, экспозиция региональных туристических проектов «Рекой течёт судьба моя», интерактивная зона «История ремёсел», выставка работ художников малых исторических городов России.

С 2013 года в Тверской области проводился Международный форум речного туризма, который с 2016 года переименован в Национальный туристский форум «Реки России». В прошлом году в его работе приняли участие около 600 делегатов: представители федеральных и региональных органов власти, экспертов сферы туриндустрии. На пленарном заседании форума выступили полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Александр Беглов и помощник Президента РФ Игорь Левитин.

В Тверской обалстии берёт начало Волга, находятся озеро Селигер, Иваньковское водохранилище и другие крупные водоёмы. Гостям Верхневолжья могут быть также интересны Конаково, Городня, маршруты вверх по Волге до Старицы и других прибрежных населённых пунктов.

Тверская область рассчитывает стать одним из первых регионов, принявших участие в новой федеральной целевой программе по сохранению и восстановлению акватории Волги. Это позволит проводить работы по дноуглублению реки, развивать необходимую для отдыха инфраструктуру

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: Национальный туристский форум "Реки России" тверская область
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • MikeH 
    В крохотный Весьегонск заходит больше туристических теплоходов чем в Тверь. Потому что в Весьегонске реально работают, а в Твери неистово звездоболят.
Вот и все, что нужно знать о развитии туризма в Тверской области.
    20.05.2017 12:24
    0 | 1

  • Proletary 
     — Любезные братья и сестры! Благословен будет ваш населенный пункт со всеми окрестными деревнями и дачными участками. От начала веков на Руси прибытие водным путем, челном ли, пароходом ли почиталось за доброе знаменье. Ибо сказано: блаженны все приплывшие баллотироваться и да будут они со всей душой встречены, накормлены, напоеты и спать уложеты.
    Прикрепленные изображения:
    20.05.2017 12:36
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

2017-05-16 10:19
46

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
46

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
46

Глава Оленинского района просит жителей не выходить на митинг против мусорного завода

2017-05-14 20:04
41

Мусорного завода в Оленинском районе не будет, а глава Олег Дубов попрощался с жителями

2017-05-16 14:15
39

С Днем Пионерии, господа-товарищи!

2017-05-19 08:35
36

15-летнего подростка убило током на глазах брата и приятеля

2017-05-15 15:28
33

Тверские компании атаковал вирус-вымогатель Wana Decrypt0r 2.0

2017-05-13 15:09
30

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100