«Тверь Водоканал» заменил насосное оборудование в детском лагере «Чайка»

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») заменили глубинный насос артезианской скважины в детском летнем лагере отдыха «Чайка» под Тверью.

Скважина глубиной 119 метров и насосное оборудование производительностью 25 кубометров воды в час находятся на балансе лагеря и является единственным источником водоснабжения. За квалифицированной помощью по замене насоса администрация лагеря обратилась в «Тверь Водоканал».

- Мы провели обследование и выяснили, что у старого насоса сгорела электрическая обмотка. Кроме того, после демонтажа оборудования обнаружился существенный физический износ корпуса. Наши специалисты установили новый насос, сделали обжимку проводов к электродвигателю и поверили его работоспособность. Все работы заняли около 5 часов, - рассказал Сергей Сильченко, мастер участка ремонта основного оборудования ООО «Тверь Водоканал».

Предварительно специалисты тверского водоканала проверили новый насос на испытательном стенде на производственной базе предприятия. В работах по демонтажу старого и установке нового насоса была задействована ремонтная бригада и подъемный кран.