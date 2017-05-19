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«Тверь Водоканал» заменил насосное оборудование в детском лагере «Чайка»

19 Мая 2017 16:19
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Специалисты ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК  «Росводоканал») заменили глубинный насос артезианской скважины в детском летнем лагере отдыха «Чайка» под Тверью.

Скважина  глубиной 119 метров и насосное оборудование производительностью 25 кубометров воды в час находятся на балансе лагеря и является единственным источником водоснабжения. За  квалифицированной помощью по замене насоса администрация лагеря обратилась в «Тверь Водоканал».

- Мы провели обследование и выяснили, что у старого насоса сгорела электрическая обмотка. Кроме того, после демонтажа оборудования обнаружился  существенный физический износ корпуса. Наши специалисты установили новый насос, сделали обжимку проводов к электродвигателю и поверили его работоспособность. Все работы заняли около 5 часов, - рассказал Сергей Сильченко, мастер участка ремонта основного оборудования ООО «Тверь Водоканал».

Предварительно специалисты тверского водоканала проверили новый насос на испытательном стенде на производственной базе предприятия. В работах по демонтажу старого и установке нового насоса была задействована ремонтная бригада  и подъемный кран. 

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Метки: водоканал тверской водоканал лагерь чайка тверь водоканал
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Комментарии (3)

  • kudimov 
    Новости пошли - ну просто улет))) 
Щас Атом напишет, что поставили этому лагерю столько то кВт электроэнергии.) Чем не новость?!)
    19.05.2017 16:34
    0 | 3

    • ckfdf_nhele 
      из этих кВт 11 для насоса этого - ЭЦВ 8-25-100, обжимку они сделали ))
      19.05.2017 18:35
      0 | 1

  • 1% 
    очередная рекордная победа!!! ажиотажная безудержная радость!
    19.05.2017 18:34
    0 | 0
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