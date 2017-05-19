На пожаре в Тверской области погиб 49-летний мужчина

Пожар произошёл ранним утром 19 мая. Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Машкино Нелидовского района поступило в МЧС по Тверской области в 7.24.

На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей №42, ОП ПСЧ-42.

Огонь уничтожил кровлю, повредил внутреннюю отделку стен по всей площади, как рассказали в пресс-службе МЧС по Тверской области. При разборе завалов спасатели обнаружили труп мужчины 1968 года рождения – родственника хозяйки сгоревшего дома. В 10.50 пожарные объявили полную ликвидацию.

Причины пожара выясняются.