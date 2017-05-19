Для резидентов особой экономической зоны «Завидово» в Тверской области снизили налоги

Объём льгот для участников особой экономической зоны «Завидово» в Тверской области будет расширен. Ставка налога на прибыль для новых резидентов ОЭЗ составит 12,5%. Решение о введении такой формы поддержки принято на совещании регионального правительства.
«Завидово» — одна из девяти в России и единственная в ЦФО особая экономическая зона туристско-рекреационного типа.
Федеральные льготы для резидентов ОЭЗ — освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и на 5 лет — от земельного налога. Ещё две могут вводиться на уровне регионов: снижение размера налога на прибыль и транспортного налога.
По итогам совещания ставку налога на прибыль, зачисленного в региональный бюджет, для новых участников зоны «Завидово» предложено снизить до 12,5%.
Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе в 2015 году. Объём инвестиций в её развитие уже превысил 10 млрд рублей. Построены гостиница «Radisson Завидово», апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано свыше 600 рабочих мест. Полномочия по управлению ОЭЗ «Завидово» осуществляет Правительство Тверской области. Стать резидентами особой экономической зоны планируют порядка 15 инвесторов.
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