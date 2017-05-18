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В Твери, в посёлке имени Чкалова, проводится масштабная реконструкция линий электропередачи

В Твери, в посёлке имени Чкалова, проводится масштабная реконструкция линий электропередачи - ТИА
18 Мая 2017 18:48
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Фоторепортаж

До начала отопительного сезона проблема с перебоями в электроснабжении на этом участке обещают полностью решить.

Старая воздушная линия электропередачи работала здесь около 50 лет, при этом изначально она была рассчитана на меньшие нагрузки. Часто местные жители жаловались на перебои в электроснабжении. Наиболее остро проблема стояла для тех тверитян, кто отапливал дома с помощью электрического котла.

В рамках программы будет выполнена реконструкция около пяти километров воздушных линий электропередач, установлено порядка ста шестидесяти новых светильников и произведена замена двух трансформаторных подстанций.

Старые провода заменят на самонесущие изолированные (СИП), что позволит повысить качество и надёжность электроснабжения посёлка, а также увеличит пропускную способность линии.

Работы по реконструкции линий электропередачи проводятся на 1-ом проезде Чкалова, ул. Нестерова, пр-ду Нестерова, ул. Можайского, 2-му пр-ду Нестерова, ул. 2-й, 3-й, 4-й Воло-коламской, ул. Чкалова, 3-му и 4-му пр-ду Чкалова, ул. М. Расковой, ул. Чебышева. Все работы будут закончены до начала отопительного сезона. Также в рамках инвестиционной программы будет проведена реконструкция и в других районах, где проблема электроснабжения стоит наиболее остро, сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: посёлок имени Чкалова реконструкция линий электропередачи
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