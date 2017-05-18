В Твери на территории организации сгорел экскаватор

18 мая около 15:00 в Твери загорелся экскаватор. Происшествие случилось на территории организации на Октябрьском проспекте. На месте работали пожарные, которым быстро удалось справиться с огнём.
Как рассказали ТИА сотрудники, в этот момент рядом с экскаватором людей не было, в умышленном поджоге они сомневаются, поскольку машина стояла на закрытой территории, с одной стороны прикрытая забором, с другой - ангаром. Стоявшая рядом техника не пострадала.
Это не первый транспорт, сгоревший за 18 мая. Напомним, днём во дворе дома на улице Озёрная сгорела брошенная легковушка. Стоявший рядом "Форд" чудом не пострадал.
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