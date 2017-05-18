tvernews.ru
18 мая Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери на территории организации сгорел экскаватор

В Твери на территории организации сгорел экскаватор - ТИА
18 Мая 2017 16:22
Автор:

Фоторепортаж

18 мая около 15:00 в Твери загорелся экскаватор. Происшествие случилось на территории организации на Октябрьском проспекте. На месте работали пожарные, которым быстро удалось справиться с огнём.

Как рассказали ТИА сотрудники, в этот момент рядом с экскаватором людей не было, в умышленном поджоге они сомневаются, поскольку машина стояла на закрытой территории, с одной стороны прикрытая забором, с другой - ангаром. Стоявшая рядом техника не пострадала.

Это не первый транспорт, сгоревший за 18 мая. Напомним, днём во дворе дома на улице Озёрная сгорела брошенная легковушка. Стоявший рядом "Форд" чудом не пострадал.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сгорел экскаватор пожар в твери
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
83

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
62

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
55

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
46

В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

2017-05-16 10:19
46

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
45

Глава Оленинского района просит жителей не выходить на митинг против мусорного завода

2017-05-14 20:04
41

Мусорного завода в Оленинском районе не будет, а глава Олег Дубов попрощался с жителями

2017-05-16 14:15
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100