В Твери на территории организации сгорел экскаватор

18 мая около 15:00 в Твери загорелся экскаватор. Происшествие случилось на территории организации на Октябрьском проспекте. На месте работали пожарные, которым быстро удалось справиться с огнём.

Как рассказали ТИА сотрудники, в этот момент рядом с экскаватором людей не было, в умышленном поджоге они сомневаются, поскольку машина стояла на закрытой территории, с одной стороны прикрытая забором, с другой - ангаром. Стоявшая рядом техника не пострадала.

Это не первый транспорт, сгоревший за 18 мая. Напомним, днём во дворе дома на улице Озёрная сгорела брошенная легковушка. Стоявший рядом "Форд" чудом не пострадал.