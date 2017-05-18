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Полиция устанавливает личность погибшего 5 лет назад под колёсами поезда мужчины

18 Мая 2017 11:22
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ЛО МВД России на станции Тверь устанавливает личность неизвестного мужчины, погибшего под колёсами поезда 7 сентября 2012 года на 509 км Октябрьской железной дороги (перегон Редкино – Тверь).

Приметы: около 40 лет, рост 168см, плотного телосложения, волосы темные короткие.

Одет: кофта-толстовка черного цвета с надписью на передней левой стороне «INDIANA UNIVERSITY ROWING» с карманами и воротом на застежке-змейке; футболка зеленого цвета с горизонтальными полосами оранжевого, черного и белого цветов; майка белого цвета. Джинсы темно-синего цвета; трусы черного цвета; носки черного цвета.

При себе имел: на левой руке имелся ремешок от часов из ткани черного цвета; зонт черного цвета в чехле черного цвета; болоньевая сумка размером 25*20см черного цвета на застежке-змейке, в которой находилась куртка-ветровка на застежке-змейке темно-синего цвета с надписью на передней левой стороне «ОН».

О всей имеющийся информации просим сообщить в ЛО МВД России на станции Тверь по телефонам:

ДЧ – 8(4822) 41-32-09, 32-03-37;

ОУР – 41-39-62, 89206931183

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Комментарии (3)

  • Alx 
    Не понятно, известна точная дата, когда он погиб. За пять лет не смогли установить личность?
    18.05.2017 11:32
    0 | 3

  • RSERG 
    А чего делали 5 лет? Или очередь дошла?
    18.05.2017 12:02
    0 | 4

  • 1% 
    лучший показатель "работы" полиции-милиции...
    18.05.2017 12:13
    0 | 3
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