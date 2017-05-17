В Тверской области в Иваньковское водохранилище выпустили полтонны мальков стерляди

Более 100 тысяч мальков стерляди общим весом 500 кг выпустили в Иваньковское водохранилище в рамках возмещения возможного ущерба окружающей среде при строительстве участка км 58 - км 149 новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург».

В мероприятии по выпуску рыбы в водохранилище приняли участие специалисты Государственной компании «Автодор», Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по Рыболовству, а также Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства.

Ранее, в сентябре 2016 года, в Иваньковское водохранилище выпустили почти 200 тысяч мальков стерляди общим весом около 1 тонны.

Справка:

Скоростная автомобильная дорога М11 «Москва-Санкт-Петербург» пройдет от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 км. Как ранее сообщил председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, скоростная автомобильная дорога М11 «Москва-Санкт-Петербург» будет полностью сдана в эксплуатацию в 2018 г.