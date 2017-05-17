Чтобы спасти кота, ему пришлось отрезать ухо

К специалистам Лихославльской станции по борьбе с болезнями животных обратился мужчина с 3-хлетним котом по кличке Том. Как рассказал хозяин животного, неделю назад кот ушёл и пропал на несколько дней, а когда вернулся, то на левом ухе у него была рана. Однако мужчина не придал этому значения.

Через несколько дней ухо деформировалась, хрящ в ушной раковине потемнел, а сама рана имеет гнилостный запах. Врачи диагностировали некроз левой ушной раковины.

Пришлось коту ампутировать часть уха и провести курс антибиотикотерапии. Сейчас животное чувствует себя отлично.

Для справки:

Некроз появляется в результате инфицирования гематом, а также после долгого сдавливания уха. В хряще нарушается кровообращение, ткани начинают отмирать, чернеть и гнить. Некроз лечат оперативным путем, удаляя ухо целиком или только поврежденную часть.