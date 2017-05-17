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Чтобы спасти кота, ему пришлось отрезать ухо

17 Мая 2017 09:52
Автор:

Фоторепортаж

К специалистам Лихославльской станции по борьбе с болезнями животных обратился мужчина с 3-хлетним котом по кличке Том. Как рассказал хозяин животного, неделю назад кот ушёл и пропал на несколько дней, а когда вернулся, то на левом ухе у него была рана. Однако мужчина не придал этому значения.

Через несколько дней ухо деформировалась, хрящ в ушной раковине потемнел, а сама рана имеет гнилостный запах. Врачи диагностировали некроз левой ушной раковины.

Пришлось коту ампутировать часть уха и провести курс антибиотикотерапии. Сейчас животное чувствует себя отлично.

Для справки:

Некроз появляется в результате инфицирования гематом, а также после долгого сдавливания уха. В хряще нарушается кровообращение, ткани начинают отмирать, чернеть и гнить. Некроз лечат оперативным путем, удаляя ухо целиком или только поврежденную часть.

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Метки: кот некроз ампутация уха ветеринария ветлечебница операция животным
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Комментарии (11)

  • hell 
    Ура, товарищи! Очередной кот спасен!) ТИА, я по работе общаюсь с несколькими ветеринарными клиниками, когда совсем писать не о чем, обращайтесь, подкину новостей...
    17.05.2017 10:04
    1 | 5

  • Бертран 
    Лучше безухий кот, чем продажная сволочь. Наболело.
    17.05.2017 10:09
    1 | 6

    • kudimov 
      Лучше лишиться яйца, чем курицы. )
      17.05.2017 10:33
      0 | 2

  • Net. 
    Бедный котейка, по себе знаю - лечить животных сложно. Они ведь не могут объяснить что у них болит. Порой методом "тыка" лечишь параллельно от нескольких заболеваний сразу. Ладно мы- простые смертные- но ветврачи иногда,  сами не знают от чего лечить ( но деньги берут исправно). Блохастику скорейшего выздоровления!
    17.05.2017 10:19
    0 | 3

  • horton 
    Как говорится, шрамы украшают мужчину! )))
У меня в ВВ по участку иногда пробегают своего рода "корифеи" - один с раздвоенным ухом, второй с укороченными (явно обмороженными) ушами, третий - кривой на один глаз... Не уверена, что им в свое время была оказана ветпомощь, думаю, даже, что никакая помощь не оказывалась, судя по "затрапезному" виду... В общем, кому как повезет...))
    17.05.2017 10:49
    0 | 3

  • TvereZ 
    Напомнило эпiчное:
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    - Лично меня это не удивляет, - вставил Де Тревиль, - на военной службе
я много повидал и могу судить о жизни исходя из собственного опыта.  Однажды
штурмовали  мы  крепость  во  Фландрии,  вдруг какое-то шальное ядро начисто
снесло голову гвардейцу Ля Ломбу. А он вместо того, чтобы упасть и  спокойно
отдать концы, схватил знамя и первый пошел на приступ. И только после полной
виктории, он пошел в лазарет и наш лекарь сделал ему кровопускание.
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дескать чирей у него вскочил.
     - И что же? - поинтересовался король.
     - Чирей вылечили без проблем, но герцога спасти не удалось.
=================================
(с) http://lib.ru/ANEKDOTY/dartanian.txt

ЗЫЖ Хортон, ваш аватар в этом треде может несколько огорчить потерпевшего кота... )))
    17.05.2017 11:25
    0 | 2

    • horton 
      Надеюсь, у него (потерпевшего) еще не всё потеряно )))
      17.05.2017 11:31
      0 | 2

      • hell 
        Точняк, не в ушах у кота счастье...)
        Прикрепленные изображения:
        17.05.2017 11:57
        0 | 1

        • TvereZ 
          Так ушей блудливому скоту хватит на еще одну весну. А дальше придется ветеринарам устранять источники гнилостного запаха с другой стороны.. )))
          17.05.2017 12:12
          0 | 1

  • 1% 
    унылое россиянское безвременье... новости про котов и прочую чушь.... конечно, если вдруг случайно рассказать о реальной обстановке в области, то большинство читателей забьются в угол и будут хныкать, чтобы вернули "стабильность")
    17.05.2017 12:03
    0 | 1

    • TvereZ 
      Полагаю, 96% заставших потребовали бы немедленно вернуть не "стабильность", а т.н. "застой"...
      17.05.2017 12:14
      0 | 1
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